МЧС: найдены двое пропавших после размыва дамбы в Карелии

29 июля 2024 в 12:22 Размер текста - 17 +

В Карелии найдены двое пропавших, сообщили в МЧС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Карелии найдены два человека, которые пропали после размыва дамбы. Об этом сообщили в МЧС. «Найдены двое людей — один взрослый и один ребенок. Они живы, спасатели передали их медицинским работникам», — говорится в telegram-канале МЧС Республики Карелии.



Судьба остальных пропавших без вести неизвестна. На месте размыва работают сотрудники МЧС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Карелии найдены два человека, которые пропали после размыва дамбы. Об этом сообщили в МЧС. «Найдены двое людей — один взрослый и один ребенок. Они живы, спасатели передали их медицинским работникам», — говорится в telegram-канале МЧС Республики Карелии. Судьба остальных пропавших без вести неизвестна. На месте размыва работают сотрудники МЧС.