МЧС: найдены двое пропавших после размыва дамбы в Карелии

В Карелии найдены двое пропавших, сообщили в МЧС
В Карелии найдены два человека, которые пропали после размыва дамбы. Об этом сообщили в МЧС.
«Найдены двое людей — один взрослый и один ребенок. Они живы, спасатели передали их медицинским работникам», — говорится в
Судьба остальных пропавших без вести неизвестна. На месте размыва работают сотрудники МЧС.
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