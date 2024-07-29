МЧС: найдены двое пропавших после размыва дамбы в Карелии

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Подтопление в Ревде на улице Коммуны. Свердловская область, паводок, грязная вода, наводнение, сильное течение
В Карелии найдены двое пропавших, сообщили в МЧС Фото:

В Карелии найдены два человека, которые пропали после размыва дамбы. Об этом сообщили в МЧС.

«Найдены двое людей — один взрослый и один ребенок. Они живы, спасатели передали их медицинским работникам», — говорится в telegram-канале МЧС Республики Карелии.

Судьба остальных пропавших без вести неизвестна. На месте размыва работают сотрудники МЧС.

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В Карелии найдены два человека, которые пропали после размыва дамбы. Об этом сообщили в МЧС. «Найдены двое людей — один взрослый и один ребенок. Они живы, спасатели передали их медицинским работникам», — говорится в telegram-канале МЧС Республики Карелии. Судьба остальных пропавших без вести неизвестна. На месте размыва работают сотрудники МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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