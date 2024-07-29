Глава Карелии Парфенчиков: найдены четыре человека после размыва дамбы

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На месте прорыва песчаной перемычки на канале в Карелии работают медицинские работники, заявил Артур Парфенчиков
На месте прорыва песчаной перемычки на канале в Карелии работают медицинские работники, заявил Артур Парфенчиков Фото:

В Сегежском округе в Карелии обнаружены еще четверо пострадавших в результате размыва дамбы на Беломорско-Балтийском канале. Об этом рассказал главы Карелии Артур Парфенчиков.

«Нашли еще четверых пострадавших в результате аварии в Сегежском округе», — написал Парфенчиков в своем telegram-канале. Он добавил, что поиски двоих человек продолжаются. На месте происшествия работают медицинские специалисты.

Для оказания помощи дополнительно привлечены эпидемиологи, инфекционисты и психологи. Врачи скорой помощи из Сегежской ЦРБ оперативно предоставили помощь пожилому мужчине и 14-летнему мальчику, отметил губернатор.

В Карелии между шлюзами Беломорско-Балтийского канала 29 июля размыло временное сооружение, в результате чего вода начала направляться в сторону жилых домов. Артур Парфенчиков сообщал, что на место происшествия уже прибыли экстренные службы, задействовано более 100 специалистов, включая санавиацию. В результате происшествия пострадали девять человек, передает 360.ru.

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В Сегежском округе в Карелии обнаружены еще четверо пострадавших в результате размыва дамбы на Беломорско-Балтийском канале. Об этом рассказал главы Карелии Артур Парфенчиков. «Нашли еще четверых пострадавших в результате аварии в Сегежском округе», — написал Парфенчиков в своем telegram-канале. Он добавил, что поиски двоих человек продолжаются. На месте происшествия работают медицинские специалисты. Для оказания помощи дополнительно привлечены эпидемиологи, инфекционисты и психологи. Врачи скорой помощи из Сегежской ЦРБ оперативно предоставили помощь пожилому мужчине и 14-летнему мальчику, отметил губернатор. В Карелии между шлюзами Беломорско-Балтийского канала 29 июля размыло временное сооружение, в результате чего вода начала направляться в сторону жилых домов. Артур Парфенчиков сообщал, что на место происшествия уже прибыли экстренные службы, задействовано более 100 специалистов, включая санавиацию. В результате происшествия пострадали девять человек, передает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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