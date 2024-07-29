Глава Карелии Парфенчиков: найдены четыре человека после размыва дамбы

В Сегежском округе в Карелии обнаружены еще четверо пострадавших в результате размыва дамбы на Беломорско-Балтийском канале. Об этом рассказал главы Карелии Артур Парфенчиков.
«Нашли еще четверых пострадавших в результате аварии в Сегежском округе», — написал Парфенчиков в своем telegram-канале. Он добавил, что поиски двоих человек продолжаются. На месте происшествия работают медицинские специалисты.
Для оказания помощи дополнительно привлечены эпидемиологи, инфекционисты и психологи. Врачи скорой помощи из Сегежской ЦРБ оперативно предоставили помощь пожилому мужчине и 14-летнему мальчику, отметил губернатор.
В Карелии между шлюзами Беломорско-Балтийского канала 29 июля размыло временное сооружение, в результате чего вода начала направляться в сторону жилых домов. Артур Парфенчиков сообщал, что на место происшествия уже прибыли экстренные службы, задействовано более 100 специалистов, включая санавиацию. В результате происшествия пострадали девять человек, передает 360.ru.
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