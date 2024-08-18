18 августа 2024

В РФ хотят ввести дополнительный отпуск для полицейских

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд ГАИ по тонировке. Екатеринбург, полиция, дпс, лейтенант
Отпуск для полицейских из числа ветеранов боевых действий могут увеличить на 15 суток Фото:

Сотрудникам МВД из числа ветеранов боевых действий предлагается предоставлять право на дополнительный отпуск продолжительностью 15 суток. Инициатором внесения изменений в законопроект стал председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.

«Многие сотрудники органов внутренних дел проходили службу в условиях военного положения и вооруженного конфликта, участвовали в контртеррористических операциях и являются ветеранами боевых действий. Лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, наравне с военнослужащими, выполняют задачи в ходе специальной военной операции», — отмечает Нилов, передает РИА Новости. Он предлагает добавить к отпуску сотрудникам МВД из числа ветеранов боевых действий дополнительно 15 суток.

Нилов предлагает внести изменения в федеральный закон «О ветеранах» 1995 года. Проект будет рассмотрен 19 августа думским комитетом по труду, социальной политике и делам ветеранов. Основной ежегодный отпуск сотрудника органов МВД России сегодня составляет 30 календарных дней.

Совет Федерации ранее рекомендовал кабмину рассмотреть вопрос о совершенствовании оплаты труда в МВД. Также рекомендовалось рассмотреть вопрос об увеличении размера финподдержки на дополнительные выплаты и надбавки для лиц гражданского персонала ВС РФ, пишет ТАСС.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудникам МВД из числа ветеранов боевых действий предлагается предоставлять право на дополнительный отпуск продолжительностью 15 суток. Инициатором внесения изменений в законопроект стал председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов. «Многие сотрудники органов внутренних дел проходили службу в условиях военного положения и вооруженного конфликта, участвовали в контртеррористических операциях и являются ветеранами боевых действий. Лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, наравне с военнослужащими, выполняют задачи в ходе специальной военной операции», — отмечает Нилов, передает РИА Новости. Он предлагает добавить к отпуску сотрудникам МВД из числа ветеранов боевых действий дополнительно 15 суток. Нилов предлагает внести изменения в федеральный закон «О ветеранах» 1995 года. Проект будет рассмотрен 19 августа думским комитетом по труду, социальной политике и делам ветеранов. Основной ежегодный отпуск сотрудника органов МВД России сегодня составляет 30 календарных дней. Совет Федерации ранее рекомендовал кабмину рассмотреть вопрос о совершенствовании оплаты труда в МВД. Также рекомендовалось рассмотреть вопрос об увеличении размера финподдержки на дополнительные выплаты и надбавки для лиц гражданского персонала ВС РФ, пишет ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...