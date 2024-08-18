В РФ хотят ввести дополнительный отпуск для полицейских

19 августа 2024 в 03:24 Размер текста - 17 +

Отпуск для полицейских из числа ветеранов боевых действий могут увеличить на 15 суток Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудникам МВД из числа ветеранов боевых действий предлагается предоставлять право на дополнительный отпуск продолжительностью 15 суток. Инициатором внесения изменений в законопроект стал председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов. «Многие сотрудники органов внутренних дел проходили службу в условиях военного положения и вооруженного конфликта, участвовали в контртеррористических операциях и являются ветеранами боевых действий. Лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, наравне с военнослужащими, выполняют задачи в ходе специальной военной операции», — отмечает Нилов, передает РИА Новости. Он предлагает добавить к отпуску сотрудникам МВД из числа ветеранов боевых действий дополнительно 15 суток. Нилов предлагает внести изменения в федеральный закон «О ветеранах» 1995 года. Проект будет рассмотрен 19 августа думским комитетом по труду, социальной политике и делам ветеранов. Основной ежегодный отпуск сотрудника органов МВД России сегодня составляет 30 календарных дней. Совет Федерации ранее рекомендовал кабмину рассмотреть вопрос о совершенствовании оплаты труда в МВД. Также рекомендовалось рассмотреть вопрос об увеличении размера финподдержки на дополнительные выплаты и надбавки для лиц гражданского персонала ВС РФ, пишет ТАСС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудникам МВД из числа ветеранов боевых действий предлагается предоставлять право на дополнительный отпуск продолжительностью 15 суток. Инициатором внесения изменений в законопроект стал председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов. «Многие сотрудники органов внутренних дел проходили службу в условиях военного положения и вооруженного конфликта, участвовали в контртеррористических операциях и являются ветеранами боевых действий. Лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, наравне с военнослужащими, выполняют задачи в ходе специальной военной операции», — отмечает Нилов, передает РИА Новости. Он предлагает добавить к отпуску сотрудникам МВД из числа ветеранов боевых действий дополнительно 15 суток. Нилов предлагает внести изменения в федеральный закон «О ветеранах» 1995 года. Проект будет рассмотрен 19 августа думским комитетом по труду, социальной политике и делам ветеранов. Основной ежегодный отпуск сотрудника органов МВД России сегодня составляет 30 календарных дней. Совет Федерации ранее рекомендовал кабмину рассмотреть вопрос о совершенствовании оплаты труда в МВД. Также рекомендовалось рассмотреть вопрос об увеличении размера финподдержки на дополнительные выплаты и надбавки для лиц гражданского персонала ВС РФ, пишет ТАСС.