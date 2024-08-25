The Hindu: Зеленский попытался заключить военный контракт с Индией

Президент Украины Владимир Зеленский выразил интерес к развитию отношений с Индией в сфере передовых технологий, включая производство беспилотных летательных аппаратов и систем радиоэлектронной борьбы. Об этом он заявил в интервью изданию The Hindu.
«Речь идет о сельском хозяйстве, разминировании, медицине, безопасности, такой как беспилотные летательные аппараты, системы радиоэлектронной борьбы, это многое, его связи… Против кибератак», — сказал Зеленский, говоря о развитии отношений с Индией.
Также он подчеркнул открытость к диалогу о морских дронах и других технологиях. Кроме того, он заявил о готовности к совместному производству для обоих рынков.
Ранее сообщалось, что Украина рискует потерять поддержку важного союзника — Германии. Это случилось из-за сообщений о возможной причастности Киева к взрыву газопровода «Северный поток».
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