The Hindu: Зеленский попытался заключить военный контракт с Индией

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Владимир Зеленский заявил о готовности к совместному производству на обоих рынках Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский выразил интерес к развитию отношений с Индией в сфере передовых технологий, включая производство беспилотных летательных аппаратов и систем радиоэлектронной борьбы. Об этом он заявил в интервью изданию The Hindu.

«Речь идет о сельском хозяйстве, разминировании, медицине, безопасности, такой как беспилотные летательные аппараты, системы радиоэлектронной борьбы, это многое, его связи… Против кибератак», — сказал Зеленский, говоря о развитии отношений с Индией.

Также он подчеркнул открытость к диалогу о морских дронах и других технологиях. Кроме того, он заявил о готовности к совместному производству для обоих рынков.

Ранее сообщалось, что Украина рискует потерять поддержку важного союзника — Германии. Это случилось из-за сообщений о возможной причастности Киева к взрыву газопровода «Северный поток».

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил интерес к развитию отношений с Индией в сфере передовых технологий, включая производство беспилотных летательных аппаратов и систем радиоэлектронной борьбы. Об этом он заявил в интервью изданию The Hindu. «Речь идет о сельском хозяйстве, разминировании, медицине, безопасности, такой как беспилотные летательные аппараты, системы радиоэлектронной борьбы, это многое, его связи… Против кибератак», — сказал Зеленский, говоря о развитии отношений с Индией. Также он подчеркнул открытость к диалогу о морских дронах и других технологиях. Кроме того, он заявил о готовности к совместному производству для обоих рынков. Ранее сообщалось, что Украина рискует потерять поддержку важного союзника — Германии. Это случилось из-за сообщений о возможной причастности Киева к взрыву газопровода «Северный поток».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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