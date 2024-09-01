Times: бойцы ВСУ заражаются супербактериями

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Бойцы ВСУ заражаются супербактериями не на фронте, а в медучреждениях, сообщили иностранные СМИ
Бойцы ВСУ заражаются супербактериями не на фронте, а в медучреждениях, сообщили иностранные СМИ Фото:
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У военных ВСУ начали обнаруживать бактерии, не поддающиеся лечению антибиотиками. При этом украинские бойцы заражаются не на фронте, а в медучреждениях, сообщили иностранные СМИ.

«Заражение наиболее трудно поддающимися лечению бактериями происходит не в траншее на фронте, а почти всегда в медицинских учреждениях», — заявили в Times. По словам издания, британские врачи обнаружили эти бактерии в раненной ноге привезенного в страну украинского военного. 

После неудачной попытки лечения бойца ВСУ с помощью антибиотиков, ногу пришлось ампутировать. В издании добавили, что подобные случаи с украинскими военными также происходили в Германии, Норвегии и Ниедрландах.

Ранее у бойцов ВСУ уже обнаруживали устойчивые к антибиотикам инфекции. В октябре 2023 года с такой проблемой столкнулись немецкие врачи, лечившие раненных украинских солдат. Об этом сообщает 360.ru.

Тогда биотехнолог Илья Духовлинов выдвигал предположение, что невосприимчивость антибиотиков у военных Украины связана с медикаментозными экспериментами, которые ставили над ними. Его слова передает деловое издание «Взгляд».

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У военных ВСУ начали обнаруживать бактерии, не поддающиеся лечению антибиотиками. При этом украинские бойцы заражаются не на фронте, а в медучреждениях, сообщили иностранные СМИ. «Заражение наиболее трудно поддающимися лечению бактериями происходит не в траншее на фронте, а почти всегда в медицинских учреждениях», — заявили в Times. По словам издания, британские врачи обнаружили эти бактерии в раненной ноге привезенного в страну украинского военного.  После неудачной попытки лечения бойца ВСУ с помощью антибиотиков, ногу пришлось ампутировать. В издании добавили, что подобные случаи с украинскими военными также происходили в Германии, Норвегии и Ниедрландах. Ранее у бойцов ВСУ уже обнаруживали устойчивые к антибиотикам инфекции. В октябре 2023 года с такой проблемой столкнулись немецкие врачи, лечившие раненных украинских солдат. Об этом сообщает 360.ru. Тогда биотехнолог Илья Духовлинов выдвигал предположение, что невосприимчивость антибиотиков у военных Украины связана с медикаментозными экспериментами, которые ставили над ними. Его слова передает деловое издание «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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