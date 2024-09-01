У военных ВСУ начали обнаруживать бактерии, не поддающиеся лечению антибиотиками. При этом украинские бойцы заражаются не на фронте, а в медучреждениях, сообщили иностранные СМИ.
«Заражение наиболее трудно поддающимися лечению бактериями происходит не в траншее на фронте, а почти всегда в медицинских учреждениях», — заявили в Times. По словам издания, британские врачи обнаружили эти бактерии в раненной ноге привезенного в страну украинского военного.
После неудачной попытки лечения бойца ВСУ с помощью антибиотиков, ногу пришлось ампутировать. В издании добавили, что подобные случаи с украинскими военными также происходили в Германии, Норвегии и Ниедрландах.
Ранее у бойцов ВСУ уже обнаруживали устойчивые к антибиотикам инфекции. В октябре 2023 года с такой проблемой столкнулись немецкие врачи, лечившие раненных украинских солдат. Об этом сообщает 360.ru.
Тогда биотехнолог Илья Духовлинов выдвигал предположение, что невосприимчивость антибиотиков у военных Украины связана с медикаментозными экспериментами, которые ставили над ними. Его слова передает деловое издание «Взгляд».
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