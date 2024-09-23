Семьям с новорожденными предложили бесплатную помощь

Семьям, имеющим новорожденных детей, будет предложена бесплатная помощь в виде сухих молочных смесей. С данной инициативой выступила первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
«Наделить сухие молочные смеси для новорожденных статусом лекарственного препарата и выдавать их бесплатно по рецепту», — предложила Буцкая. Ее слова передает РБК. Она добавила, что стоимость одной банки сухой молочной смеси для новорожденных превышает две тысячи рублей, что делает ее недоступной для многих родителей.
Буцкая отметила, что грудное молоко — единственное подходящее питание для новорожденных и что 95% женщин могут кормить грудью, остальные столкнулись с медицинскими проблемами. Из-за высоких цен на сухую смесь, родители иногда вынуждены давать детям разведенное коровье молоко, что может привести к серьезным последствиям. Буцкая также заявила, что необходимо лучше информировать многодетные семьи о возможности получения бесплатных лекарств.
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