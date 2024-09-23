«Газпрому» на Западе предрекли финансовый взлет

Акции «Газпрома» подорожали на фоне слухов о снижении налогов

23 сентября 2024 в 23:09 Размер текста - 17 +

Акции «Газпрома» подорожали на фоне слухов о снижении налогов компании Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В акциях транснациональной энергетической компании «Газпром» начались активные покупки. Возможно, это связано с публикацией издания Bloomberg о снижении налогов для компании. «Правительство России прогнозирует снижение доходов от продажи нефти и газа в течение следующих трех лет из-за снижения цен на энергоносители и облегчению налогового режима для ПАО «Газпром», — пишет издание . Автор материала утверждает, что его вывод основан на данных проекта трехлетнего бюджета, с он ознакомился. Однако официального подтверждения этой информации пока нет. Согласно данным издания, в случае принятия более мягкого налогового режима налоговые поступления от добычи газа в России сократятся более чем на 30%. В Bloomberg отметили, что налоговые льготы положительно скажутся на «финансовых результатах «Газпрома». После этой публикации акции «Газпрома» выросли на 5,7%— до отметки ?129,43 по состоянию на 19:32 (МСК). Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В акциях транснациональной энергетической компании «Газпром» начались активные покупки. Возможно, это связано с публикацией издания Bloomberg о снижении налогов для компании. «Правительство России прогнозирует снижение доходов от продажи нефти и газа в течение следующих трех лет из-за снижения цен на энергоносители и облегчению налогового режима для ПАО «Газпром», — пишет издание. Автор материала утверждает, что его вывод основан на данных проекта трехлетнего бюджета, с он ознакомился. Однако официального подтверждения этой информации пока нет. Согласно данным издания, в случае принятия более мягкого налогового режима налоговые поступления от добычи газа в России сократятся более чем на 30%. В Bloomberg отметили, что налоговые льготы положительно скажутся на «финансовых результатах «Газпрома». После этой публикации акции «Газпрома» выросли на 5,7%— до отметки ?129,43 по состоянию на 19:32 (МСК). Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.