23 сентября 2024

«Газпрому» на Западе предрекли финансовый взлет

Акции «Газпрома» подорожали на фоне слухов о снижении налогов
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Акции «Газпрома» подорожали на фоне слухов о снижении налогов компании Фото:

В акциях транснациональной энергетической компании «Газпром» начались активные покупки. Возможно, это связано с публикацией издания Bloomberg о снижении налогов для компании.

«Правительство России прогнозирует снижение доходов от продажи нефти и газа в течение следующих трех лет из-за снижения цен на энергоносители и облегчению налогового режима для ПАО «Газпром», — пишет издание. Автор материала утверждает, что его вывод основан на данных проекта трехлетнего бюджета, с он ознакомился. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Согласно данным издания, в случае принятия более мягкого налогового режима налоговые поступления от добычи газа в России сократятся более чем на 30%. В Bloomberg отметили, что налоговые льготы положительно скажутся на «финансовых результатах «Газпрома».

После этой публикации акции «Газпрома» выросли на 5,7%— до отметки ?129,43 по состоянию на 19:32 (МСК). Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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В акциях транснациональной энергетической компании «Газпром» начались активные покупки. Возможно, это связано с публикацией издания Bloomberg о снижении налогов для компании. «Правительство России прогнозирует снижение доходов от продажи нефти и газа в течение следующих трех лет из-за снижения цен на энергоносители и облегчению налогового режима для ПАО «Газпром», — пишет издание. Автор материала утверждает, что его вывод основан на данных проекта трехлетнего бюджета, с он ознакомился. Однако официального подтверждения этой информации пока нет. Согласно данным издания, в случае принятия более мягкого налогового режима налоговые поступления от добычи газа в России сократятся более чем на 30%. В Bloomberg отметили, что налоговые льготы положительно скажутся на «финансовых результатах «Газпрома». После этой публикации акции «Газпрома» выросли на 5,7%— до отметки ?129,43 по состоянию на 19:32 (МСК). Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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