02 октября 2024

«Известия»: победителя тендеров Минобороны уличили в налоговых махинациях

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Глава компании-подрядчика Минобороны попал под следствие из-за махинаций
Глава компании-подрядчика Минобороны попал под следствие из-за махинаций Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Гендиректора АО «1015 УСМР» Алексея Маткина подозревают в использовании схемы для уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах. 

«Следователи инкриминируют ему и еще ряду лиц использование схемы по искусственному созданию налоговых вычетов по НДС и занижению налогооблагаемой базы по налогу на прибыль», — сообщает источник «Известий». По его словам, по факту возбуждено уголовное дело.

Для этого, по данным следствия, были задействованы фирмы-однодневки, которые не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности. Согласно результатам проверки, с начала 2019 года по конец 2021 года компания уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 125 миллионов рублей.

Корреспондент направил запрос в ГСУ СКР по Московской области. Ответ ожидается.

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Гендиректора АО «1015 УСМР» Алексея Маткина подозревают в использовании схемы для уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.  «Следователи инкриминируют ему и еще ряду лиц использование схемы по искусственному созданию налоговых вычетов по НДС и занижению налогооблагаемой базы по налогу на прибыль», — сообщает источник «Известий». По его словам, по факту возбуждено уголовное дело. Для этого, по данным следствия, были задействованы фирмы-однодневки, которые не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности. Согласно результатам проверки, с начала 2019 года по конец 2021 года компания уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 125 миллионов рублей. Корреспондент направил запрос в ГСУ СКР по Московской области. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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