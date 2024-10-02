«Известия»: победителя тендеров Минобороны уличили в налоговых махинациях

Гендиректора АО «1015 УСМР» Алексея Маткина подозревают в использовании схемы для уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.
«Следователи инкриминируют ему и еще ряду лиц использование схемы по искусственному созданию налоговых вычетов по НДС и занижению налогооблагаемой базы по налогу на прибыль», — сообщает источник «Известий». По его словам, по факту возбуждено уголовное дело.
Для этого, по данным следствия, были задействованы фирмы-однодневки, которые не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности. Согласно результатам проверки, с начала 2019 года по конец 2021 года компания уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 125 миллионов рублей.
Корреспондент направил запрос в ГСУ СКР по Московской области. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.