Внук Аллы Пугачевой не может заработать на бизнесе

Компания внука Аллы Пугачевой понесла убытки в размере миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Доходы фирмы Никиты Преснякова формировались за счет установки спортивных площадок и госзаказов Фото:

Компания «Нико спорт», принадлежащая внуку певицы Аллы Пугачевой, Никите Преснякову, испытывает финансовые трудности и столкнулась с риском прекращения своей деятельности. Об этом сообщили журналисты.

«За прошлый год компания „Нико спорт“ ушла в минус на один миллион рублей, хотя ранее приносила Преснякову неплохие бонусы из России», — передает Life.ru. «Нико спорт», занимающейся дистрибуцией уличных тренажеров, доходы приносили установка спортивных площадок и выполненин государственных контрактов.

В 2022 году компания Преснякова зафиксировала выручку в размере 10,5 миллионов рублей. Ответственность за документооборот в компании несет его супруга Алена, которая также является генеральным директором фирмы. На данный момент сами Никита Пресняков и его супруга проживают в США.

Также с Никиты Преснякова взыскивают задолженность по услугам по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома. Однако сумма долга не раскрывается. Такое решение принял мировой судья судебного участка 451 Мещанского района Москвы, передает Pravda.Ru.

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Компания «Нико спорт», принадлежащая внуку певицы Аллы Пугачевой, Никите Преснякову, испытывает финансовые трудности и столкнулась с риском прекращения своей деятельности. Об этом сообщили журналисты. «За прошлый год компания „Нико спорт“ ушла в минус на один миллион рублей, хотя ранее приносила Преснякову неплохие бонусы из России», — передает Life.ru. «Нико спорт», занимающейся дистрибуцией уличных тренажеров, доходы приносили установка спортивных площадок и выполненин государственных контрактов. В 2022 году компания Преснякова зафиксировала выручку в размере 10,5 миллионов рублей. Ответственность за документооборот в компании несет его супруга Алена, которая также является генеральным директором фирмы. На данный момент сами Никита Пресняков и его супруга проживают в США. Также с Никиты Преснякова взыскивают задолженность по услугам по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома. Однако сумма долга не раскрывается. Такое решение принял мировой судья судебного участка 451 Мещанского района Москвы, передает Pravda.Ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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