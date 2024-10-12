Внук Аллы Пугачевой не может заработать на бизнесе

Компания внука Аллы Пугачевой понесла убытки в размере миллиона рублей

12 октября 2024 в 13:27 Размер текста - 17 +

Доходы фирмы Никиты Преснякова формировались за счет установки спортивных площадок и госзаказов Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва» Компания «Нико спорт», принадлежащая внуку певицы Аллы Пугачевой, Никите Преснякову, испытывает финансовые трудности и столкнулась с риском прекращения своей деятельности. Об этом сообщили журналисты. «За прошлый год компания „Нико спорт“ ушла в минус на один миллион рублей, хотя ранее приносила Преснякову неплохие бонусы из России», — передает Life.ru. «Нико спорт», занимающейся дистрибуцией уличных тренажеров, доходы приносили установка спортивных площадок и выполненин государственных контрактов. В 2022 году компания Преснякова зафиксировала выручку в размере 10,5 миллионов рублей. Ответственность за документооборот в компании несет его супруга Алена, которая также является генеральным директором фирмы. На данный момент сами Никита Пресняков и его супруга проживают в США. Также с Никиты Преснякова взыскивают задолженность по услугам по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома. Однако сумма долга не раскрывается. Такое решение принял мировой судья судебного участка 451 Мещанского района Москвы, передает Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания «Нико спорт», принадлежащая внуку певицы Аллы Пугачевой, Никите Преснякову, испытывает финансовые трудности и столкнулась с риском прекращения своей деятельности. Об этом сообщили журналисты. «За прошлый год компания „Нико спорт“ ушла в минус на один миллион рублей, хотя ранее приносила Преснякову неплохие бонусы из России», — передает Life.ru. «Нико спорт», занимающейся дистрибуцией уличных тренажеров, доходы приносили установка спортивных площадок и выполненин государственных контрактов. В 2022 году компания Преснякова зафиксировала выручку в размере 10,5 миллионов рублей. Ответственность за документооборот в компании несет его супруга Алена, которая также является генеральным директором фирмы. На данный момент сами Никита Пресняков и его супруга проживают в США. Также с Никиты Преснякова взыскивают задолженность по услугам по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома. Однако сумма долга не раскрывается. Такое решение принял мировой судья судебного участка 451 Мещанского района Москвы, передает Pravda.Ru.