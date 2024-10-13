Зампред ЦБ заявил, что регулятор давно не зависит от МВФ

13 октября 2024 в 18:33 Размер текста - 17 +

Центробанк не имеет обязательств перед МВФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центральный Банк России больше не подотчетен Международному валютному фонду. Об этом заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. «Наши обязательства перед МВФ были полностью погашены в начале 2000-х, поэтому никаких обязательств перед МВФ мы не несем», — передает слова Заботкина ТАСС. Также он напомнил, что мнение о зависимости ЦБ от МВФ идет прямиком из 1990-х годов, когда во время кризиса и дефицита, Россия получала кредитование от Международного валютного фонда. Фонд предоставляет кредиты при дефиците платежного баланса государства. Организация перестала работать с Россией в 2022 году после начала СВО. Летом 2024 года ЦБ сообщали, что внешний госдолг России во втором квартале вырос на 1,12%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный Банк России больше не подотчетен Международному валютному фонду. Об этом заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. «Наши обязательства перед МВФ были полностью погашены в начале 2000-х, поэтому никаких обязательств перед МВФ мы не несем», — передает слова Заботкина ТАСС. Также он напомнил, что мнение о зависимости ЦБ от МВФ идет прямиком из 1990-х годов, когда во время кризиса и дефицита, Россия получала кредитование от Международного валютного фонда. Фонд предоставляет кредиты при дефиците платежного баланса государства. Организация перестала работать с Россией в 2022 году после начала СВО. Летом 2024 года ЦБ сообщали, что внешний госдолг России во втором квартале вырос на 1,12%.