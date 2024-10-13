Зампред ЦБ заявил, что регулятор давно не зависит от МВФ

Центральный Банк России больше не подотчетен Международному валютному фонду. Об этом заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.
«Наши обязательства перед МВФ были полностью погашены в начале 2000-х, поэтому никаких обязательств перед МВФ мы не несем», — передает слова Заботкина ТАСС. Также он напомнил, что мнение о зависимости ЦБ от МВФ идет прямиком из 1990-х годов, когда во время кризиса и дефицита, Россия получала кредитование от Международного валютного фонда.
Фонд предоставляет кредиты при дефиците платежного баланса государства. Организация перестала работать с Россией в 2022 году после начала СВО. Летом 2024 года ЦБ сообщали, что внешний госдолг России во втором квартале вырос на 1,12%.
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