Зампред ЦБ заявил, что регулятор давно не зависит от МВФ

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Центробанк не имеет обязательств перед МВФ Фото:

Центральный Банк России больше не подотчетен Международному валютному фонду. Об этом заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

«Наши обязательства перед МВФ были полностью погашены в начале 2000-х, поэтому никаких обязательств перед МВФ мы не несем», — передает слова Заботкина ТАСС. Также он напомнил, что мнение о зависимости ЦБ от МВФ идет прямиком из 1990-х годов, когда во время кризиса и дефицита, Россия получала кредитование от Международного валютного фонда.

Фонд предоставляет кредиты при дефиците платежного баланса государства. Организация перестала работать с Россией в 2022 году после начала СВО. Летом 2024 года ЦБ сообщали, что внешний госдолг России во втором квартале вырос на 1,12%.

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Центральный Банк России больше не подотчетен Международному валютному фонду. Об этом заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. «Наши обязательства перед МВФ были полностью погашены в начале 2000-х, поэтому никаких обязательств перед МВФ мы не несем», — передает слова Заботкина ТАСС. Также он напомнил, что мнение о зависимости ЦБ от МВФ идет прямиком из 1990-х годов, когда во время кризиса и дефицита, Россия получала кредитование от Международного валютного фонда. Фонд предоставляет кредиты при дефиците платежного баланса государства. Организация перестала работать с Россией в 2022 году после начала СВО. Летом 2024 года ЦБ сообщали, что внешний госдолг России во втором квартале вырос на 1,12%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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