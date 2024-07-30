Yle: на Украине ликвидирован четвертый финский наемник, воевавший на стороне ВСУ

31 июля 2024 в 02:08 Размер текста - 17 +

Финский наемник был ликвидирован в середине июля Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Общественный вещатель Финляндии Yle сообщил о гибели четвертого финского наемника, который воевал на стороне ВСУ на Украине. Информацию подтвердила Ассоциация участников боевых действий (Sodan Kokeneet). «Четвертый финский доброволец погиб на Украине. Финн был убит в середине июля к северу от Донецка», — отмечается в сообщении Yle . Власти Финляндии подтвердили информацию о гибели своего гражданина. Ранее СМИ уже сообщали о гибели трех других финских наемников, воевавших на Украине. По данным Минобороны РФ, с начала военной операции на Украине убито почти шесть тысяч наемников. В ведомстве отмечали, что Польша является лидером по отправке наемников на Украину. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявлял, что армия Украины потеряла треть иностранных наемников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Общественный вещатель Финляндии Yle сообщил о гибели четвертого финского наемника, который воевал на стороне ВСУ на Украине. Информацию подтвердила Ассоциация участников боевых действий (Sodan Kokeneet). «Четвертый финский доброволец погиб на Украине. Финн был убит в середине июля к северу от Донецка», — отмечается в сообщении Yle. Власти Финляндии подтвердили информацию о гибели своего гражданина. Ранее СМИ уже сообщали о гибели трех других финских наемников, воевавших на Украине. По данным Минобороны РФ, с начала военной операции на Украине убито почти шесть тысяч наемников. В ведомстве отмечали, что Польша является лидером по отправке наемников на Украину. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявлял, что армия Украины потеряла треть иностранных наемников.