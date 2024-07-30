Yle: на Украине ликвидирован четвертый финский наемник, воевавший на стороне ВСУ

Общественный вещатель Финляндии Yle сообщил о гибели четвертого финского наемника, который воевал на стороне ВСУ на Украине. Информацию подтвердила Ассоциация участников боевых действий (Sodan Kokeneet).
«Четвертый финский доброволец погиб на Украине. Финн был убит в середине июля к северу от Донецка», — отмечается в сообщении
Власти Финляндии подтвердили информацию о гибели своего гражданина. Ранее СМИ уже сообщали о гибели трех других финских наемников, воевавших на Украине.
По данным Минобороны РФ, с начала военной операции на Украине убито почти шесть тысяч наемников. В ведомстве отмечали, что Польша является лидером по отправке наемников на Украину. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявлял, что армия Украины потеряла треть иностранных наемников.
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