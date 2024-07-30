30 июля 2024

Yle: на Украине ликвидирован четвертый финский наемник, воевавший на стороне ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, тренировка, автомат калашникова, противостояние, боевики, лес, оружие, вооружение, война, подготовка, ак, конфликт, вооруженные силы, тайга, бойцы, зеленка, вооруженные люди, вооруженный человек, весна, солдат, мобилизация, сво, наемники, военный, бойцы сво, ак 74
Финский наемник был ликвидирован в середине июля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Общественный вещатель Финляндии Yle сообщил о гибели четвертого финского наемника, который воевал на стороне ВСУ на Украине. Информацию подтвердила Ассоциация участников боевых действий (Sodan Kokeneet).

«Четвертый финский доброволец погиб на Украине. Финн был убит в середине июля к северу от Донецка», — отмечается в сообщении Yle.

Власти Финляндии подтвердили информацию о гибели своего гражданина. Ранее СМИ уже сообщали о гибели трех других финских наемников, воевавших на Украине.

По данным Минобороны РФ, с начала военной операции на Украине убито почти шесть тысяч наемников. В ведомстве отмечали, что Польша является лидером по отправке наемников на Украину. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявлял, что армия Украины потеряла треть иностранных наемников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Общественный вещатель Финляндии Yle сообщил о гибели четвертого финского наемника, который воевал на стороне ВСУ на Украине. Информацию подтвердила Ассоциация участников боевых действий (Sodan Kokeneet). «Четвертый финский доброволец погиб на Украине. Финн был убит в середине июля к северу от Донецка», — отмечается в сообщении Yle. Власти Финляндии подтвердили информацию о гибели своего гражданина. Ранее СМИ уже сообщали о гибели трех других финских наемников, воевавших на Украине. По данным Минобороны РФ, с начала военной операции на Украине убито почти шесть тысяч наемников. В ведомстве отмечали, что Польша является лидером по отправке наемников на Украину. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявлял, что армия Украины потеряла треть иностранных наемников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...