В конце 2024 года выйдет анимационный российский сериал «Киберслав», который объединит элементы древнеславянской мифологии и киберпанка. Пока точная дата выхода проекта не известна, однако сериал уже привлек внимание многих и вызвал ажиотаж среди поклонников аниме. Уникальное сочетание жанров и культур обещает сделать «Киберслав» одним из самых ожидаемых проектов года. Все, что известно о нееи на данный момент — в материале URA.RU.
Что известно о сериале «Киберслав»
«Киберслав» — это аниме-сериал, который сочетает в себе элементы киберпанка и древнеславянской культуры. Проект был анонсирован в 2018 году, и с тех пор фанаты с нетерпением ждали его выхода. Наконец, «Кинопоиск» объявил о премьере сериала на фестивале «Хомякон» в Москве 22 декабря.
Сюжет сериала
Основной сюжет «Киберслав» разворачивается на кибер-Руси, где живет богатырь Киберслав. Он — лучший охотник на нечисть, однако не пользуется заслуженным уважением из-за своего полукровного происхождения и наличия демонской лапы вместо руки. Несмотря на это, Киберслав обладает уникальными способностями, позволяющими ему раскрыть страшные преступления и выяснить, кто стоит за нападением на кибер-князя и его семью. Эта захватывающая история сочетает в себе элементы фэнтези и научной фантастики, предлагая зрителям незабываемое путешествие в мир, где миф и технология переплетаются.
История создания «Киберслава»: путь от идеи до реализации
Впервые информация о сериале «Киберслав» впервые появилась в 2018 году, когда в сети опубликовали первый тизер. Однако процесс создания мультфильма затянулся на несколько лет, частично из-за трудностей с финансированием.
Стас Дмитриев, режиссер проекта, в одном из интервью сообщал, что идея сериала родилась в 2016 году, постепенно, без какого-то одного яркого момента вдохновения. По его словам, он и Дмитрий Яковенко, сценарист «Киберслава», давно сотрудничают и ранее работали над несколькими проектами, которые, несмотря на усилия, так и не были реализованы. Эти неудачи, однако, не остановили их, а лишь подтолкнули к изменению стратегии: сначала показать проект зрителю, а затем искать инвесторов.
«Мы решили создавать то, что понравилось бы нам самим, нашим друзьям и знакомым,» — отметил Дмитриев. Именно этот подход привел к идее объединить футуризм и древнерусские мотивы, создав уникальное сочетание, которое стало основой «Киберслава».
Таким образом, проект вырос из личных интересов создателей и стремления предложить зрителям нечто новое и необычное.
Особенности проекта: жестокость, драма и киберпанк
Сериал ориентирован на взрослую аудиторию. В нем присутствуют сцены насилия, жестокости и откровенных моментов, однако они полностью оправданы сюжетом и служат для создания драматической атмосферы, сообщал Дмитриев.
Каждый эпизод первого сезона продлится около 23-24 минут, всего планируется восемь серий.
Сходство со «Звездными Войнами»
Стас Дмитриев также отметил, что «Киберслав» имеет сходство со «Звездными войнами».
«Звездные войны» показывают нам мир, где в футуристическом обществе встречаются всякие древности вроде людей с мечами, которых все называют рыцарями. У нас же обратная история: элементы футуризма вписаны в древний, в нашем случае славянский, сеттинг», — сказал режиссер.
Когда ждать премьеру
Точная дата премьеры пока держится в секрете, но создатели сериала уверяют, что «Киберслав» обязательно выйдет до конца 2024 года. Поклонники уже начали готовиться к захватывающему зрелищу. Это событие обещает стать одним из самых ярких в мире российского аниме и привлечь внимание широкой аудитории.
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