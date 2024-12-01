Самый ожидаемый аниме-сериал года «Киберслав» выходит в России: все, что нужно знать

Российский аниме-сериал «Киберслав» выйдет в конце декабря на «Кинопоиске»
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Российский аниме-сериал «Киберслав» обещает стать одним из самых ожидаемых проектов года
Российский аниме-сериал «Киберслав» обещает стать одним из самых ожидаемых проектов года Фото:

В конце 2024 года выйдет анимационный российский сериал «Киберслав», который объединит элементы древнеславянской мифологии и киберпанка. Пока точная дата выхода проекта не известна, однако сериал уже привлек внимание многих и вызвал ажиотаж среди поклонников аниме. Уникальное сочетание жанров и культур обещает сделать «Киберслав» одним из самых ожидаемых проектов года. Все, что известно о нееи на данный момент — в материале URA.RU.

Что известно о сериале «Киберслав»

«Киберслав» — это аниме-сериал, который сочетает в себе элементы киберпанка и древнеславянской культуры. Проект был анонсирован в 2018 году, и с тех пор фанаты с нетерпением ждали его выхода. Наконец, «Кинопоиск» объявил о премьере сериала на фестивале «Хомякон» в Москве 22 декабря.

Сюжет сериала

Основной сюжет «Киберслав» разворачивается на кибер-Руси, где живет богатырь Киберслав. Он — лучший охотник на нечисть, однако не пользуется заслуженным уважением из-за своего полукровного происхождения и наличия демонской лапы вместо руки. Несмотря на это, Киберслав обладает уникальными способностями, позволяющими ему раскрыть страшные преступления и выяснить, кто стоит за нападением на кибер-князя и его семью. Эта захватывающая история сочетает в себе элементы фэнтези и научной фантастики, предлагая зрителям незабываемое путешествие в мир, где миф и технология переплетаются.

История создания «Киберслава»: путь от идеи до реализации

Впервые информация о сериале «Киберслав» впервые появилась в 2018 году, когда в сети опубликовали первый тизер. Однако процесс создания мультфильма затянулся на несколько лет, частично из-за трудностей с финансированием.

Стас Дмитриев, режиссер проекта, в одном из интервью сообщал, что идея сериала родилась в 2016 году, постепенно, без какого-то одного яркого момента вдохновения. По его словам, он и Дмитрий Яковенко, сценарист «Киберслава», давно сотрудничают и ранее работали над несколькими проектами, которые, несмотря на усилия, так и не были реализованы. Эти неудачи, однако, не остановили их, а лишь подтолкнули к изменению стратегии: сначала показать проект зрителю, а затем искать инвесторов.

«Мы решили создавать то, что понравилось бы нам самим, нашим друзьям и знакомым,» — отметил Дмитриев. Именно этот подход привел к идее объединить футуризм и древнерусские мотивы, создав уникальное сочетание, которое стало основой «Киберслава».

Таким образом, проект вырос из личных интересов создателей и стремления предложить зрителям нечто новое и необычное.

Особенности проекта: жестокость, драма и киберпанк

Сериал ориентирован на взрослую аудиторию. В нем присутствуют сцены насилия, жестокости и откровенных моментов, однако они полностью оправданы сюжетом и служат для создания драматической атмосферы, сообщал Дмитриев.

Каждый эпизод первого сезона продлится около 23-24 минут, всего планируется восемь серий.

Сходство со «Звездными Войнами»

Стас Дмитриев также отметил, что «Киберслав» имеет сходство со «Звездными войнами».

«Звездные войны» показывают нам мир, где в футуристическом обществе встречаются всякие древности вроде людей с мечами, которых все называют рыцарями. У нас же обратная история: элементы футуризма вписаны в древний, в нашем случае славянский, сеттинг», — сказал режиссер.

Когда ждать премьеру

Точная дата премьеры пока держится в секрете, но создатели сериала уверяют, что «Киберслав» обязательно выйдет до конца 2024 года. Поклонники уже начали готовиться к захватывающему зрелищу. Это событие обещает стать одним из самых ярких в мире российского аниме и привлечь внимание широкой аудитории.

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В конце 2024 года выйдет анимационный российский сериал «Киберслав», который объединит элементы древнеславянской мифологии и киберпанка. Пока точная дата выхода проекта не известна, однако сериал уже привлек внимание многих и вызвал ажиотаж среди поклонников аниме. Уникальное сочетание жанров и культур обещает сделать «Киберслав» одним из самых ожидаемых проектов года. Все, что известно о нееи на данный момент — в материале URA.RU. Что известно о сериале «Киберслав» «Киберслав» — это аниме-сериал, который сочетает в себе элементы киберпанка и древнеславянской культуры. Проект был анонсирован в 2018 году, и с тех пор фанаты с нетерпением ждали его выхода. Наконец, «Кинопоиск» объявил о премьере сериала на фестивале «Хомякон» в Москве 22 декабря. Сюжет сериала Основной сюжет «Киберслав» разворачивается на кибер-Руси, где живет богатырь Киберслав. Он — лучший охотник на нечисть, однако не пользуется заслуженным уважением из-за своего полукровного происхождения и наличия демонской лапы вместо руки. Несмотря на это, Киберслав обладает уникальными способностями, позволяющими ему раскрыть страшные преступления и выяснить, кто стоит за нападением на кибер-князя и его семью. Эта захватывающая история сочетает в себе элементы фэнтези и научной фантастики, предлагая зрителям незабываемое путешествие в мир, где миф и технология переплетаются. История создания «Киберслава»: путь от идеи до реализации Впервые информация о сериале «Киберслав» впервые появилась в 2018 году, когда в сети опубликовали первый тизер. Однако процесс создания мультфильма затянулся на несколько лет, частично из-за трудностей с финансированием. Стас Дмитриев, режиссер проекта, в одном из интервью сообщал, что идея сериала родилась в 2016 году, постепенно, без какого-то одного яркого момента вдохновения. По его словам, он и Дмитрий Яковенко, сценарист «Киберслава», давно сотрудничают и ранее работали над несколькими проектами, которые, несмотря на усилия, так и не были реализованы. Эти неудачи, однако, не остановили их, а лишь подтолкнули к изменению стратегии: сначала показать проект зрителю, а затем искать инвесторов. «Мы решили создавать то, что понравилось бы нам самим, нашим друзьям и знакомым,» — отметил Дмитриев. Именно этот подход привел к идее объединить футуризм и древнерусские мотивы, создав уникальное сочетание, которое стало основой «Киберслава». Таким образом, проект вырос из личных интересов создателей и стремления предложить зрителям нечто новое и необычное. Особенности проекта: жестокость, драма и киберпанк Сериал ориентирован на взрослую аудиторию. В нем присутствуют сцены насилия, жестокости и откровенных моментов, однако они полностью оправданы сюжетом и служат для создания драматической атмосферы, сообщал Дмитриев. Каждый эпизод первого сезона продлится около 23-24 минут, всего планируется восемь серий. Сходство со «Звездными Войнами» Стас Дмитриев также отметил, что «Киберслав» имеет сходство со «Звездными войнами». «Звездные войны» показывают нам мир, где в футуристическом обществе встречаются всякие древности вроде людей с мечами, которых все называют рыцарями. У нас же обратная история: элементы футуризма вписаны в древний, в нашем случае славянский, сеттинг», — сказал режиссер. Когда ждать премьеру Точная дата премьеры пока держится в секрете, но создатели сериала уверяют, что «Киберслав» обязательно выйдет до конца 2024 года. Поклонники уже начали готовиться к захватывающему зрелищу. Это событие обещает стать одним из самых ярких в мире российского аниме и привлечь внимание широкой аудитории.
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© Служба новостей «URA.RU»
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