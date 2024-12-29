Умерла актриса из «Новогодней сказки» и «Интернов» Надежда Подъяпольская

Советская российская актриса театра, кино и сериалов, артистка озвучания и дубляжа Надежда Подъяпольская скончалась на 83-м году жизни. Прощание с ней пройдет 31 декабря, сообщили в пресс-службе Московского ТЮЗа. Артистка озвучивала персонажей в таких фильмах, как «Новогодняя сказка», «Джокер», и исполнила роли в сериалах «Кухня» и «Интерны».
«Прощание состоится в крематории Николо-Архангельского кладбища», — говорится на сайте театра. Отмечается что церемония пройдет 31 декабря в 10:20 по московскому времени. Причина смерти не уточнятся.
Артистка окончила Драматическую студию при Центральном детском театре и служила в Московском ТЮЗе. В фильмографии актрисы насчитывается свыше 120 проектов. Дебют Подъяпольской был в картине «Анчутка», также она снималась в таких проектах, как «Глухарь», «Пятницкий», «Кухня», «Интерны» и другие. Голос артистки можно услышать в таких фильмах, как «Приключения Электроника», «Новогодняя сказка», «Маленькие женщины», «Приключения Паддингтона 2», «Джокер», «Дюна» и «Мальчик и птица». Последней работой актрисы стала комедия «Коля, домой!», планируется, что картина выйдет на экраны в 2025 году.
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