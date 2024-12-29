29 декабря 2024

Северная Европа и Балтия призвали Грузию провести новые парламентские выборы

© Служба новостей «URA.RU»
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Западные страны негативно оценили силовые меры грузинских властей
Западные страны негативно оценили силовые меры грузинских властей Фото:

Страны Северной Европы и Балтии негативно оценили силовые меры грузинских властей. Министры иностранных дел Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии призвали Тбилиси заново провести парламентские выборы в Грузии. Об этом сообщает литовский МИД со ссылкой на соответствующее заявление представителей стран.

«Призываем грузинские власти следовать рекомендациям ОБСЕ и рассмотреть возможность проведения новых парламентских выборов. Осуждаем насилие против мирных протестующих, политиков и журналистов, а также угрозы в адрес президента Саломе Зурабишвили», — цитирует документ ТАСС.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Грузии состоялась инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили, который был избран на пятилетний срок 14 декабря. Это были первые непрямые выборы в стране. Его предшественница, Саломе Зурабишвили, не признает его победу, считая выборы сфальсифицированными.

Параллельно с инаугурацией она выступила перед своими сторонниками, объявила о решении покинуть резиденцию, после чего села в машину и уехала. После этого около тысячи человек собрались у парламента и устроили акцию протеста.

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Страны Северной Европы и Балтии негативно оценили силовые меры грузинских властей. Министры иностранных дел Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии призвали Тбилиси заново провести парламентские выборы в Грузии. Об этом сообщает литовский МИД со ссылкой на соответствующее заявление представителей стран. «Призываем грузинские власти следовать рекомендациям ОБСЕ и рассмотреть возможность проведения новых парламентских выборов. Осуждаем насилие против мирных протестующих, политиков и журналистов, а также угрозы в адрес президента Саломе Зурабишвили», — цитирует документ ТАСС. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Грузии состоялась инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили, который был избран на пятилетний срок 14 декабря. Это были первые непрямые выборы в стране. Его предшественница, Саломе Зурабишвили, не признает его победу, считая выборы сфальсифицированными. Параллельно с инаугурацией она выступила перед своими сторонниками, объявила о решении покинуть резиденцию, после чего села в машину и уехала. После этого около тысячи человек собрались у парламента и устроили акцию протеста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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