Северная Европа и Балтия призвали Грузию провести новые парламентские выборы

Страны Северной Европы и Балтии негативно оценили силовые меры грузинских властей. Министры иностранных дел Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии призвали Тбилиси заново провести парламентские выборы в Грузии. Об этом сообщает литовский МИД со ссылкой на соответствующее заявление представителей стран.
«Призываем грузинские власти следовать рекомендациям ОБСЕ и рассмотреть возможность проведения новых парламентских выборов. Осуждаем насилие против мирных протестующих, политиков и журналистов, а также угрозы в адрес президента Саломе Зурабишвили», — цитирует документ ТАСС.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Грузии состоялась инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили, который был избран на пятилетний срок 14 декабря. Это были первые непрямые выборы в стране. Его предшественница, Саломе Зурабишвили, не признает его победу, считая выборы сфальсифицированными.
Параллельно с инаугурацией она выступила перед своими сторонниками, объявила о решении покинуть резиденцию, после чего села в машину и уехала. После этого около тысячи человек собрались у парламента и устроили акцию протеста.
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