Стало известно, кого Трамп пригласил на свою инаугурацию

Politico: Трамп хочет пригласить на свою инаугурацию Мелони и Моравецкого
© Служба новостей «URA.RU»
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Инаугурация Трампа пройдет 20 января 2025 года
Инаугурация Трампа пройдет 20 января 2025 года Фото:

Избранный президент США Дональд Трамп пригласил на свою инаугурацию, которая состоится 20 января, нескольких ключевых европейских правых политиков. Об этом сообщила Politico. Среди приглашенных премьер-министр Италии Джорджа Мелони, бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Инаугурации, как правило, являются традиционными мероприятиями с размахиванием флагами <...> Иностранные дипломаты обычно посещают мероприятие из вежливости, а главы государств и правительств обычно не присутствуют на нем. Трамп <...> пригласил многих иностранных лидеров», — говорится в публикации издания. На церемонию он пригласил лидера крайне правой националистической партии Бельгии «Фламандский интерес» Тома Ван Грикена и экс-кандидата в президенты Франции, лидера правой партии «Отвоевание» Эрика Земмура.

Отмечается, что с некоторыми приглашенными лицами он «беседовал по телефону», а кого-то «принимал лично в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде», например, таких как президент Аргентины Хавьер Милей и председатель КНР Си Цзиньпин. На церемонию инаугурации президента США также могут прибыть премьер-министр Италии Джордж Мелони, экс-премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж.

В начале ноября 2024 года Дональд Трамп стал победителем президентских выборов в Соединенных Штатах. После официальной церемонии инаугурации, назначенной на 20 января 2025 года, он вступит в должность 47-го президента страны. В этот же день действующий президент Джо Байден покинет свой пост.

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Избранный президент США Дональд Трамп пригласил на свою инаугурацию, которая состоится 20 января, нескольких ключевых европейских правых политиков. Об этом сообщила Politico. Среди приглашенных премьер-министр Италии Джорджа Мелони, бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Инаугурации, как правило, являются традиционными мероприятиями с размахиванием флагами <...> Иностранные дипломаты обычно посещают мероприятие из вежливости, а главы государств и правительств обычно не присутствуют на нем. Трамп <...> пригласил многих иностранных лидеров», — говорится в публикации издания. На церемонию он пригласил лидера крайне правой националистической партии Бельгии «Фламандский интерес» Тома Ван Грикена и экс-кандидата в президенты Франции, лидера правой партии «Отвоевание» Эрика Земмура. Отмечается, что с некоторыми приглашенными лицами он «беседовал по телефону», а кого-то «принимал лично в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде», например, таких как президент Аргентины Хавьер Милей и председатель КНР Си Цзиньпин. На церемонию инаугурации президента США также могут прибыть премьер-министр Италии Джордж Мелони, экс-премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж. В начале ноября 2024 года Дональд Трамп стал победителем президентских выборов в Соединенных Штатах. После официальной церемонии инаугурации, назначенной на 20 января 2025 года, он вступит в должность 47-го президента страны. В этот же день действующий президент Джо Байден покинет свой пост.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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