Стало известно, кого Трамп пригласил на свою инаугурацию

Избранный президент США Дональд Трамп пригласил на свою инаугурацию, которая состоится 20 января, нескольких ключевых европейских правых политиков. Об этом сообщила Politico. Среди приглашенных премьер-министр Италии Джорджа Мелони, бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Инаугурации, как правило, являются традиционными мероприятиями с размахиванием флагами <...> Иностранные дипломаты обычно посещают мероприятие из вежливости, а главы государств и правительств обычно не присутствуют на нем. Трамп <...> пригласил многих иностранных лидеров», — говорится в публикации издания. На церемонию он пригласил лидера крайне правой националистической партии Бельгии «Фламандский интерес» Тома Ван Грикена и экс-кандидата в президенты Франции, лидера правой партии «Отвоевание» Эрика Земмура.
Отмечается, что с некоторыми приглашенными лицами он «беседовал по телефону», а кого-то «принимал лично в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде», например, таких как президент Аргентины Хавьер Милей и председатель КНР Си Цзиньпин. На церемонию инаугурации президента США также могут прибыть премьер-министр Италии Джордж Мелони, экс-премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж.
В начале ноября 2024 года Дональд Трамп стал победителем президентских выборов в Соединенных Штатах. После официальной церемонии инаугурации, назначенной на 20 января 2025 года, он вступит в должность 47-го президента страны. В этот же день действующий президент Джо Байден покинет свой пост.
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