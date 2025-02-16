Стало известно, когда ЕС согласует новый пакет санкций против России

Постпреды стран ЕС согласуют новые санкции против России 19 февраля
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ЕС примет 16-й пакет санкций 19 февраля
ЕС примет 16-й пакет санкций 19 февраля Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Новый 16-й пакет антироссийских санкций может быть согласован Евросоюзом уже 19 февраля. Ожидается, что это пройдет на заседании постоянных представителей стран-участниц блока. Об этом говорится в повестке заседания.

«Решение и постановление Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине. Утверждение. Решение Совета ЕС, постановление об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Утверждение», — следует из документа, приводит РИА Новости. Заседание состоится 19 февраля. 

После утверждения представителями стран-членов ЕС, санкционный пакет будет направлен министрам стран сообщества для окончательного утверждения, которое, как ожидается, состоится на заседании глав МИД 24 февраля. В этот же день новые санкции должны быть опубликованы в официальном журнале ЕС и вступить в силу.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ожидается, что 16-й пакет санкций от Европейского Союза будет нацелен на ограничение работы российской нефтяной индустрии. В рамках этих мер предполагается ввести ограничения на все суда, участвующие в нелегальных перевозках нефти, а также на их экипажи, включая капитанов. ЕС намерен расширить перечень санкций против России, добавив в новый пакет мер 50 товаров, для которых будут установлены ограничения на импорт и экспорт

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Новый 16-й пакет антироссийских санкций может быть согласован Евросоюзом уже 19 февраля. Ожидается, что это пройдет на заседании постоянных представителей стран-участниц блока. Об этом говорится в повестке заседания. «Решение и постановление Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине. Утверждение. Решение Совета ЕС, постановление об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Утверждение», — следует из документа, приводит РИА Новости. Заседание состоится 19 февраля.  После утверждения представителями стран-членов ЕС, санкционный пакет будет направлен министрам стран сообщества для окончательного утверждения, которое, как ожидается, состоится на заседании глав МИД 24 февраля. В этот же день новые санкции должны быть опубликованы в официальном журнале ЕС и вступить в силу. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ожидается, что 16-й пакет санкций от Европейского Союза будет нацелен на ограничение работы российской нефтяной индустрии. В рамках этих мер предполагается ввести ограничения на все суда, участвующие в нелегальных перевозках нефти, а также на их экипажи, включая капитанов. ЕС намерен расширить перечень санкций против России, добавив в новый пакет мер 50 товаров, для которых будут установлены ограничения на импорт и экспорт
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