Польше подарили 52 миллиона евро на усиление границы с Россией и Белоруссией

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ЕК даст Польше миллионы для усиления границ страны
ЕК даст Польше миллионы для усиления границ страны Фото:

Европейская комиссия (ЕК) выделяет Польше финансирование в размере 52 миллионов евро на усиление границы с Белоруссией и Россией. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк.

«Благодаря европейской комиссии… 52 миллиона евро будут направлены на усиление польско-белорусской границы и польско-российской границы», — сказал Семоняк, уточнив, что данные средства будут использованы на строительство асфальтовой дороги вдоль границы, а также на закупку дронов и другого необходимого оборудования. Его слова передает РИА «Новости».

По данным польской пограничной службы, с начала года более 1,2 тысячи человек пытались нелегально пересечь польско-белорусскую границу. Большинство мигрантов прибывают из стран, таких как Пакистан, Афганистан, Сомали, Иран, Эфиопия и Эритрея.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск призвал нарастить присутствие войск НАТО и ЕС на границе с Россией и Белоруссией. Он также подчеркнул, что обеспечение безопасности восточной границы Европейского Союза стоит на первом месте и требует выделения соответствующих средств и инфраструктурной поддержки.

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Европейская комиссия (ЕК) выделяет Польше финансирование в размере 52 миллионов евро на усиление границы с Белоруссией и Россией. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк. «Благодаря европейской комиссии… 52 миллиона евро будут направлены на усиление польско-белорусской границы и польско-российской границы», — сказал Семоняк, уточнив, что данные средства будут использованы на строительство асфальтовой дороги вдоль границы, а также на закупку дронов и другого необходимого оборудования. Его слова передает РИА «Новости». По данным польской пограничной службы, с начала года более 1,2 тысячи человек пытались нелегально пересечь польско-белорусскую границу. Большинство мигрантов прибывают из стран, таких как Пакистан, Афганистан, Сомали, Иран, Эфиопия и Эритрея. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск призвал нарастить присутствие войск НАТО и ЕС на границе с Россией и Белоруссией. Он также подчеркнул, что обеспечение безопасности восточной границы Европейского Союза стоит на первом месте и требует выделения соответствующих средств и инфраструктурной поддержки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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