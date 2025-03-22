Польше подарили 52 миллиона евро на усиление границы с Россией и Белоруссией

Европейская комиссия (ЕК) выделяет Польше финансирование в размере 52 миллионов евро на усиление границы с Белоруссией и Россией. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк.
«Благодаря европейской комиссии… 52 миллиона евро будут направлены на усиление польско-белорусской границы и польско-российской границы», — сказал Семоняк, уточнив, что данные средства будут использованы на строительство асфальтовой дороги вдоль границы, а также на закупку дронов и другого необходимого оборудования. Его слова передает РИА «Новости».
По данным польской пограничной службы, с начала года более 1,2 тысячи человек пытались нелегально пересечь польско-белорусскую границу. Большинство мигрантов прибывают из стран, таких как Пакистан, Афганистан, Сомали, Иран, Эфиопия и Эритрея.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск призвал нарастить присутствие войск НАТО и ЕС на границе с Россией и Белоруссией. Он также подчеркнул, что обеспечение безопасности восточной границы Европейского Союза стоит на первом месте и требует выделения соответствующих средств и инфраструктурной поддержки.
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