ВСУ атаковали Рыльск, повреждено несколько зданий

Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Рыльску Курской области, в результате чего были повреждены несколько строений. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Под вражеской атакой Рыльск. Украинский беспилотник нанес удар по центру города: поврежден корпус Рыльского авиационного технического колледжа и близлежащие магазины», — написал глава Курской области в своем telegram-канале.
Он отметил, что в результате происшествия были выбиты окна, а фасады и кровля здания получили частичные повреждения. На месте присутствует глава района, работают экстренные службы. Данные о масштабах ущерба уточняются.
Вчера, 17 июля, в Курской области украинский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль. В результате удара 57-летняя женщина получила множественные ранения и была госпитализирована, передает RT.
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