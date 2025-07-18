ВСУ атаковали Рыльск, повреждено несколько зданий

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В результате удара были выбиты окна колледжа
В результате удара были выбиты окна колледжа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Рыльску Курской области, в результате чего были повреждены несколько строений. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. 

«Под вражеской атакой Рыльск. Украинский беспилотник нанес удар по центру города: поврежден корпус Рыльского авиационного технического колледжа и близлежащие магазины», — написал глава Курской области в своем telegram-канале.

Он отметил, что в результате происшествия были выбиты окна, а фасады и кровля здания получили частичные повреждения. На месте присутствует глава района, работают экстренные службы. Данные о масштабах ущерба уточняются.

Вчера, 17 июля, в Курской области украинский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль. В результате удара 57-летняя женщина получила множественные ранения и была госпитализирована, передает RT.

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Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Рыльску Курской области, в результате чего были повреждены несколько строений. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.  «Под вражеской атакой Рыльск. Украинский беспилотник нанес удар по центру города: поврежден корпус Рыльского авиационного технического колледжа и близлежащие магазины», — написал глава Курской области в своем telegram-канале. Он отметил, что в результате происшествия были выбиты окна, а фасады и кровля здания получили частичные повреждения. На месте присутствует глава района, работают экстренные службы. Данные о масштабах ущерба уточняются. Вчера, 17 июля, в Курской области украинский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль. В результате удара 57-летняя женщина получила множественные ранения и была госпитализирована, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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