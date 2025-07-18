Рэпера Face* объявили в розыск

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Face* разыскивается по статье УК
Face* разыскивается по статье УК Фото:

Министерство внутренних дел России внесло рэпера Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Соответсвующая информация появилась в базе ведомства. 

"Разыскивается по статье УК", — указано в карточке МВД в графе с основанием для розыска. Других подробностей не приводится. 

Три года назад рэпер был внесен в реестр иностранных агентов из-за отсутствия соответствующей маркировки в своих публикациях. В конце 2024 года судебные приставы объявили его в розыск в связи с неуплатой штрафов на сумму 125 тысяч рублей.

*Face (настоящее имя — Иван Дремин) признан Минюстом РФ иноагентом

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Министерство внутренних дел России внесло рэпера Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Соответсвующая информация появилась в базе ведомства.  "Разыскивается по статье УК", — указано в карточке МВД в графе с основанием для розыска. Других подробностей не приводится.  Три года назад рэпер был внесен в реестр иностранных агентов из-за отсутствия соответствующей маркировки в своих публикациях. В конце 2024 года судебные приставы объявили его в розыск в связи с неуплатой штрафов на сумму 125 тысяч рублей. *Face (настоящее имя — Иван Дремин) признан Минюстом РФ иноагентом
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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