Рэпера Face* объявили в розыск

Министерство внутренних дел России внесло рэпера Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Соответсвующая информация появилась в базе ведомства.
"Разыскивается по статье УК", — указано в карточке МВД в графе с основанием для розыска. Других подробностей не приводится.
Три года назад рэпер был внесен в реестр иностранных агентов из-за отсутствия соответствующей маркировки в своих публикациях. В конце 2024 года судебные приставы объявили его в розыск в связи с неуплатой штрафов на сумму 125 тысяч рублей.
*Face (настоящее имя — Иван Дремин) признан Минюстом РФ иноагентом
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