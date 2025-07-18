Телеведущая Высоцкая сколотила миллиардное состояние на лекарствах

Юлия Высоцкая заработала 10 миллиардов рублей на доле в аптеках
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Высоцкая строго платит налоги
Высоцкая строго платит налоги Фото:

Телеведущая Юлия Высоцкая получила около 10 миллиардов рублей благодаря своей доле в аптечной сети «Планета здоровья». Об этом сообщил telegram-канал «Звездач». 

«Известная телеведущая является владелицей целого аптечного холдинга. Компании ООО „Вербена“, ООО „Олимп“, ООО „Аптека №59“, ООО „Ронна“, ООО „Заботливая аптека“ и другие обеспечивают ей совокупную выручку свыше 10 миллиардов рублей», — написал telegram-канал.

Там добавили, что компания «Неофарм Тверь» Высоцкой выиграла суд и получила компенсацию в размере 365 тысяч рублей. Кроме того, Высоцкая также строго выплачивает налоги. 

Ранее в отношении других известных телеведущих возникали судебные разбирательства, связанные с финансовыми вопросами. Так, модель Виктория Боня в 2024 году столкнулась с исками о неосновательном обогащении и защите чести, однако оба заявителя впоследствии отказались от своих претензий.

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Телеведущая Юлия Высоцкая получила около 10 миллиардов рублей благодаря своей доле в аптечной сети «Планета здоровья». Об этом сообщил telegram-канал «Звездач».  «Известная телеведущая является владелицей целого аптечного холдинга. Компании ООО „Вербена“, ООО „Олимп“, ООО „Аптека №59“, ООО „Ронна“, ООО „Заботливая аптека“ и другие обеспечивают ей совокупную выручку свыше 10 миллиардов рублей», — написал telegram-канал. Там добавили, что компания «Неофарм Тверь» Высоцкой выиграла суд и получила компенсацию в размере 365 тысяч рублей. Кроме того, Высоцкая также строго выплачивает налоги.  Ранее в отношении других известных телеведущих возникали судебные разбирательства, связанные с финансовыми вопросами. Так, модель Виктория Боня в 2024 году столкнулась с исками о неосновательном обогащении и защите чести, однако оба заявителя впоследствии отказались от своих претензий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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