Телеведущая Высоцкая сколотила миллиардное состояние на лекарствах

Телеведущая Юлия Высоцкая получила около 10 миллиардов рублей благодаря своей доле в аптечной сети «Планета здоровья». Об этом сообщил telegram-канал «Звездач».
«Известная телеведущая является владелицей целого аптечного холдинга. Компании ООО „Вербена“, ООО „Олимп“, ООО „Аптека №59“, ООО „Ронна“, ООО „Заботливая аптека“ и другие обеспечивают ей совокупную выручку свыше 10 миллиардов рублей», — написал telegram-канал.
Там добавили, что компания «Неофарм Тверь» Высоцкой выиграла суд и получила компенсацию в размере 365 тысяч рублей. Кроме того, Высоцкая также строго выплачивает налоги.
Ранее в отношении других известных телеведущих возникали судебные разбирательства, связанные с финансовыми вопросами. Так, модель Виктория Боня в 2024 году столкнулась с исками о неосновательном обогащении и защите чести, однако оба заявителя впоследствии отказались от своих претензий.
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