Доллар снова растет: Центробанк поднял курс до 78,31 рубля

Центробанк России установил новый официальный курс доллара — 78,31 рубля. Это на 12,73 копейки выше по сравнению с предыдущим значением. Курс евро тоже пошёл вверх — плюс 11,05 копейки, до 91,08 рубля. Информация размещена на сайте регулятора.
Юань подорожал на 1,72 копейки, его курс составил 10,89 рубля. После того как США в июне 2024 года включили Мосбиржу в санкционный список, торги долларом и евро на ней были остановлены. С тех пор Центробанк определяет их официальный курс по данным банков и внебиржевых сделок.
А вот курс юаня продолжал рассчитываться на основе рыночной цены с биржи. С конца декабря 2024 года Банк России объединил оба подхода и теперь рассчитывает курсы иностранных валют — и доллара, и евро, и юаня — на основе данных с биржевого и внебиржевого рынков.
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