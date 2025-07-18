Доллар снова растет: Центробанк поднял курс до 78,31 рубля

Центробанк поднял курс до 78,31 рубля
© Служба новостей «URA.RU»
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Курс доллара вырос на 12,73 копейки
Курс доллара вырос на 12,73 копейки Фото:

 Центробанк России установил новый официальный курс доллара — 78,31 рубля. Это на 12,73 копейки выше по сравнению с предыдущим значением. Курс евро тоже пошёл вверх — плюс 11,05 копейки, до 91,08 рубля. Информация размещена на сайте регулятора. 

Юань подорожал на 1,72 копейки, его курс составил 10,89 рубля. После того как США в июне 2024 года включили Мосбиржу в санкционный список, торги долларом и евро на ней были остановлены. С тех пор Центробанк определяет их официальный курс по данным банков и внебиржевых сделок.

А вот курс юаня продолжал рассчитываться на основе рыночной цены с биржи. С конца декабря 2024 года Банк России объединил оба подхода и теперь рассчитывает курсы иностранных валют — и доллара, и евро, и юаня — на основе данных с биржевого и внебиржевого рынков.

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 Центробанк России установил новый официальный курс доллара — 78,31 рубля. Это на 12,73 копейки выше по сравнению с предыдущим значением. Курс евро тоже пошёл вверх — плюс 11,05 копейки, до 91,08 рубля. Информация размещена на сайте регулятора.  Юань подорожал на 1,72 копейки, его курс составил 10,89 рубля. После того как США в июне 2024 года включили Мосбиржу в санкционный список, торги долларом и евро на ней были остановлены. С тех пор Центробанк определяет их официальный курс по данным банков и внебиржевых сделок. А вот курс юаня продолжал рассчитываться на основе рыночной цены с биржи. С конца декабря 2024 года Банк России объединил оба подхода и теперь рассчитывает курсы иностранных валют — и доллара, и евро, и юаня — на основе данных с биржевого и внебиржевого рынков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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