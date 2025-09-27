В Уфе внезапно эвакуировали 250 человек из ресторана «Галерея Art»

В Уфе в ресторане торгово-развлекательного комплекса «Галерея Art» на улице Чернышевского из-за дымящегося мангала пришлось эвакуировать из здания 250 человек. На тревогу сработавшей пожарной сигнализации прибыли огнеборцы, обошлось без пострадавших. Об этом сообщается в telegram-канале МЧС Башкортостана.
«В результате приготовления пищи в мангале произошло задымление и сработала автоматическая система оповещения о пожаре. Возгорание ликвидировано до прибытия пожарных подразделений», — говорится в сообщении МЧС Башкортостана.
Посетители были оперативно эвакуированы на улицу, угрозы их жизни и здоровью не возникло. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту случившегося.
Ранее из-за сильного задымления в подвале Инженерного корпуса Третьяковской галереи в Москве эвакуировали 11 человек. Специалисты также начали выяснять причины инцидента.
