В Уфе внезапно эвакуировали 250 человек из ресторана «Галерея Art»

Эвакуацию в ТРК провели до приезда пожарных
В Уфе в ресторане торгово-развлекательного комплекса «Галерея Art» на улице Чернышевского из-за дымящегося мангала пришлось эвакуировать из здания 250 человек. На тревогу сработавшей пожарной сигнализации прибыли огнеборцы, обошлось без пострадавших. Об этом сообщается в telegram-канале МЧС Башкортостана.

«В результате приготовления пищи в мангале произошло задымление и сработала автоматическая система оповещения о пожаре. Возгорание ликвидировано до прибытия пожарных подразделений», — говорится в сообщении МЧС Башкортостана.

Посетители были оперативно эвакуированы на улицу, угрозы их жизни и здоровью не возникло. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту случившегося.

Ранее из-за сильного задымления в подвале Инженерного корпуса Третьяковской галереи в Москве эвакуировали 11 человек. Специалисты также начали выяснять причины инцидента.

