В Германии было продано более 2,7 тысячи памятных монет с изображением президента России Владимира Путина. Об этом рассказал политик, представитель оппозиционного журнала Compact Андре Поггенбург.
«Мы активно противостоим той лжи, которую распространяют госканалы Германии про Россию. Нам показалась хорошей идея „почетной медали“ в виде красивой серебряной монеты с Путиным», — передает слова Поггенбурга RT. Он добавил, что высокая популярность монет свидетельствует о наличии значительной поддержки российского лидера среди немецкого населения, несмотря на ежедневную критику в адрес России со стороны европейских СМИ.
Спрос на монеты оказался значительно выше ожидаемого, причем заказы поступают не только из Германии, но и из других стран. Поггенбург расценил этот факт как подтверждение правильности выбранной ими инициативы.
