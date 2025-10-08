За прошедшие годы Запад наплодил огромное количество абсолютно ненужных, абсолютно бездарных форумов по украинской тематике. Эти мероприятия не приносят никаких результатов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Проблема еще в том, что они за эти годы наплодили такое количество форумов абсолютно ненужных, абсолютно бездарных, абсолютно не выдававших никаких результатов, что просто атрофировалось понимание, даже понимание, зачем они их проводят», — сказала Захарова в ходе брифинга. Она предположила, что на Западе считают само проведение форума уже результатом, игнорируя отсутствие реальных достижений.
Захарова акцентирует внимание на том, что подобные «форумы ради форумов» превратились в «сотрясание воздуха», служащее лишь для отвлечения внимания от собственных проблем западных государств, а не для решения существующих вокруг Украины. Она также обратила внимание на то, что на новые запросы поддержки со стороны Владимира Зеленского уже никто не реагирует, занимаясь собственными проблемами.
В сентябре в Париже состоялась встреча участников «коалиции желающих». Саммит, прошедший под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, завершился заявлением французского лидера о готовности 26 стран разместить на Украине «силы сдерживания» после прекращения огня.
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен отметил отсутствие реальных достижений со стороны «коалиции желающих». Он подчеркнул, что в настоящее время она скорее напоминает «коалицию ожидающих».
