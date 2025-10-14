Крупнейшие авиакомпании КНР выступили против запрета на полеты над Россией

Крупнейшие авиакомпании Китая — China Southern Airlines, Air China и China Eastern Airlines — выступили против предложения администрации Дональда Трампа запретить использование российского воздушного пространства на рейсах между Китаем и США. Об этом говорится в совместном заявлении перевозчиков, опубликованном 14 октября на правительственном портале КНР.
По мнению China Southern Airlines, введение такого запрета негативно скажется на авиасообщении между двумя странами, которое и так ограничено квотами на частоту рейсов. «Если предложение будет принято, это приведет к еще большему нарушению пассажирского сообщения между США и Китаем, которое уже ограничено частотными квотами. Оно противоречит интересам общественности и создаст серьезные неудобства для американских и китайских пассажиров», — говорится в заявлении компании.
Авиаперевозчики предоставили собственные расчеты возможных последствий. Так, по данным China Southern Airlines, в случае реализации инициативы не менее 2,8 тысячи пассажиров, планировавших перелеты в период с 1 ноября по 31 декабря 2025 года, будут вынуждены менять билеты, что может нарушить их планы на праздники. Air China в свою очередь сообщила, что ограничения затронут как минимум 4,4 тысячи пассажиров, включая тех, кто летит в дни национальных праздников США — на День благодарения и Рождество. По информации перевозчика, это существенно скажется на правах и интересах путешественников.
Авиакомпании призвали министерство транспорта США сохранить действующие маршруты и не допустить сокращения авиарейсов между странами. По их мнению, это позволит обеспечить стабильность пассажирских перевозок и учесть интересы граждан обеих стран.
