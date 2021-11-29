Ковид-центры Дерипаски спасли тысячи тяжелых пациентов

По инициативе Дерипаски появилось семь медцентров Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Год назад в разгар пандемии по инициативе Олега Дерипаски открылась сеть «Медицинских центров помощи и спасения» для лечения пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией. За это время там помогли больше 13 500 человек.

Всего построили семь многопрофильных центров в городах Сибири и Урала. Местные жители лечатся бесплатно. Причем зачастую туда привозят самых тяжелых пациентов.

Идея строительства медцентров и поддержки регионального здравоохранения принадлежит основателю компании Олегу Дерипаске. «Пандемия — вызов всему обществу, но вместе мы справимся, нет сомнений. Каждый должен делать то, что ему по силам, и тогда угроза отступит, а общество осознает себя единым целым», — заявил Дерипаска.

В будущем учреждения станут центрами реабилитации переболевших COVID-19 Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Все центры стали подразделениями региональных больниц. Они рассчитаны на 60—120 койко-мест и оборудованы современной техникой. В каждом работает приемно-диагностическое отделение, а также отделение реанимации и интенсивной терапии.

«В общем на борьбу с коронавирусом направили 8 млрд рублей. Это первый в России столь масштабный пример частных инвестиций в развитие регионального здравоохранения», — сказали URA.RU в «Медицинском центре помощи и спасения».

В медцентре добавили, что Дерипаска не просто инициировал строительство госпиталей, но и продолжает оказывать им поддержку в пандемию. К примеру, для центров постоянно закупаются препараты, а для медперсонала проводят онлайн-семинары с ведущими экспертами из Москвы по передовым тактикам лечения вируса.

Также в медцентрах установили 620 современных коек для лечения пациентов. Закупили 17 карет скорой помощи, восемь кислородных концентраторов, 3,5 млн масок, более 600 тыс. единиц средств защиты (бахилы, халаты, антисептики). После улучшения эпидемической обстановки учреждения планируют перепрофилировать в иммунологические центры, где переболевшие COVID-19 смогут проходить реабилитацию.

Для медперсонала организовали обучение Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Ценность центров отметили как медработники и жители городов, так и представители региональных властей. «Мы обсуждали эту тему в конце марта. Олег Владимирович предложил построить два госпиталя у нас, в Красноярском крае. И вот современный медцентр, оснащенный по последнему слову техники, создан с нуля за шесть месяцев, — прокомментировал строительство медцентра в Ачинске губернатор Красноярского края Александр Усс.

Александр Усс также отметил, что мощности центра достаточно серьезные. А его открытие имеет важное значение не только для Ачинска, где заполненность коечного фонда сегодня около 80%, но и для всех западных территорий Красноярского края.

Министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков подчеркнул, что такие госпитали — «огромное доброе дело для людей». «Не зря отделение получило название — „Медицинский центр помощи и спасения“. Это полностью соответствует его назначению. Потому что настолько острая нужда была именно в инфекционных койках», — сказал Яков Сандаков.