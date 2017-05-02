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02 мая 2017
11:50  02 мая 2017 0

Премьер Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума

ИННОПРОМ: день первый и визит Дмитрия Медведева. Екатеринбург, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев заставил министров повысить МРОТФото: Владимир Жабриков © URA.RU

До 20 мая Минтруд, Минфин и Минэкономразвития должны будут подготовить законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. Поручение главам ведомств дал премьер Дмитрий Медведев.

Как уточняется на официальном сайте правительства, документ будет подготовлен в рамках поручения по итогам обсуждения в Госдуме отчета правительства о результатах работы в 2016 году.

Дмитрий Медведев, как напоминает «Газета.Ru», представляя 19 апреля в Госдуме отчет о работе правительства за 2016 год, пообещал увеличить МРОТ до уровня прожиточного минимума в ближайшие годы.

Как ранее рассказал «Национальной службе новостей» руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов, поднимать МРОТ при нынешнем прожиточном минимуме бессмысленно. По его мнению, для нормальной жизни людей прожиточный минимум в России должен быть повышен на 15-20 тысяч рублей.

«Прожиточный минимум у нас занижен, не включает плату за жилье: расходы на аренду, выплату ипотечных процентов. По сути, никакого события нет, кроме того, что людям, которым платили очень мало, теперь будут платить полставки», — считает эксперт.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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