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15 мая 2017
10:45  15 мая 2017 2

Путин заявил об участии России в проекте «Один пояс — один путь»

Пресс-конференция Путина В.В. Москва., путин владимир
Владимир Путин: "Россия не только поддерживает проект, но и будет активно участвовать в его реализации"Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия намерена не только поддерживать проект «Один пояс — один путь», но и активно в нем участвовать. Об этом на форуме в Пекине заявил президент РФ Владимир Путин.

Создание общего пояса экономического развития между Европой и Азией — актуальная инициатива, которая учитывает реальность современной экономики, считает российский лидер. «Россия не только поддерживает проект, но и будет активно участвовать в его реализации совместно со всеми другими заинтересованными странами», — приводит слова Путина «Федеральное агентство новостей».

Российский лидер назвал задачи, которые сформулировал глава КНР Си Цзиньпин масштабными и не самыми простыми в реализации, добавляет информагентство Nation News. При этом глава государства отметил, что важно, чтобы интеграция на евразийском пространстве была основана на общепризнанных правилах и выстраивалась прозрачно.

Нина Калинина
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