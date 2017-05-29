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29 мая 2017
28 мая 2017
27 мая 2017
00:28  29 мая 2017 0

Ростуризм предупредил об опасности пребывания на Шри-Ланке

В результате наводнения в Шри-Ланке погибли 146 человекФото: ear.modmr.gov.bd

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) призвало россиян соблюдать меры предосторожности на Шри-Ланке. Там, по последним данным, в результате наводнения погибли 146 человек.

Пока информации о наличии граждан России среди погибших или пострадавших в результате разгула стихии нет.

«Федеральное агентство по туризму призывает российских туристов, находящихся на территории Шри-Ланки, соблюдать меры предосторожности, учитывать метеорологическую обстановку в стране и выполнять рекомендации местных властей», — приводит сообщение Ростуризма «RT на русском».

В настоящее время Ростуризм находится на постоянной связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за ситуацией.

Евгений Александров
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