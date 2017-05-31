США начали поставки оружия сирийским курдам

06:04 31 мая 2017 0

Курдские формирования получили военную помощь от Пентагона Фото: depositphotos.com © URA.RU

США начали поставки оружия курдским объединениям, воюющим на территории Сирии против боевиков группировки «Исламское государство» (запрещенной в РФ). Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на американских военных чиновников.

«Я подтверждаю, что возглавляемая США коалиция начала поставки оружия и снаряжения курдским формированиям „Силы демократической Сирии“ (СДС). Речь идет о стрелковом оружии, боеприпасах, тяжелых пулеметах, а также других видах вооружений», — приводит слова представителя Пентагона Эрика Пахона телеканал 360.

Пахон подчеркнул, что американские военные советники будут вести мониторинг, который позволит проконтролировать использование вооружения исключительно против террористов. «Любое предполагаемое злоупотребление или применение ненадлежащим образом помощи со стороны США будет иметь серьезные последствия и приведет к возможному сокращению поддержки, если подобные нарушения будут подтверждены», — цитирует военного чиновника информагентство ТАСС.

В начале мая Дональд Трамп подписал указ о поставках вооружений для курдских формирований, осуществляющих штурм неофициальной столицы «ИГ» — сирийского города Ракки.