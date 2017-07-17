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18 июля 2017
17 июля 2017
Главные новости Москвы
21:06  17 июля 2017 9

Власти Украины мечтают, чтобы Россия прекратила свое существование как государство

Захваченная военная часть. Луганск. Украина, украина, снятие флага
Киев ждет, когда РФ перестанет существоватьФото: Карина Ванеш © URA.RU

Исчезновение России как государства будет лучшим вариантом для Украины и всего остального мира. Такое заявление сделал заместитель министра по вопросам временно неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

«Наиболее оптимальный вариант для Украины, да, пожалуй, и для всего мира, — это вообще прекращение существования России как государства в таком виде, как сейчас», — цитирует слова Туки портал Life.ru.

Ранее Тука посетовал на российскую пропаганду на Донбассе. Он рассказал, что солдаты ВСУ, посмотрев российские программы по телевидению, «начинают чувствовать какое-то умопомрачение». Тука также признался, что у Украины нет юридических доказательств присутствия российских войск на территории Донбасса.

Нина Калинина
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