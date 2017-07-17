Власти Украины мечтают, чтобы Россия прекратила свое существование как государство

21:06 17 июля 2017 9

Киев ждет, когда РФ перестанет существовать Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Исчезновение России как государства будет лучшим вариантом для Украины и всего остального мира. Такое заявление сделал заместитель министра по вопросам временно неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

«Наиболее оптимальный вариант для Украины, да, пожалуй, и для всего мира, — это вообще прекращение существования России как государства в таком виде, как сейчас», — цитирует слова Туки портал Life.ru.

Ранее Тука посетовал на российскую пропаганду на Донбассе. Он рассказал, что солдаты ВСУ, посмотрев российские программы по телевидению, «начинают чувствовать какое-то умопомрачение». Тука также признался, что у Украины нет юридических доказательств присутствия российских войск на территории Донбасса.