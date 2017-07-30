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30 июля 2017
12:14  30 июля 2017 0

Под Саратовом перевернулся автобус с пассажирами: один человек погиб, 11 пострадали. ВИДЕО

Клипарт. Челябинск., спит, проезд, рубль, автобус, ребенок
В момент аварии в автобусе находились детиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ДТП с автобусом под Саратовом пострадали 11 пассажиров, погиб водитель легковушки, столкнувшийся с автобусом.

Как сообщили в региональном центре медицины катастроф, все пострадавшие — пассажиры автобуса, пишет RT. Всего в автобусе находились 36 человек.

Авария с участием пассажирского автобуса и автомобиля ВАЗ произошла ранним утром 30 июля на Вольском тракте. По предварительным данным, между транспортными средствами произошло лобовое столкеновение.

Как пишет портал «Новости Саратова», автобус ехал из Тбилиси. В салоне кроме взрослых находились 5 детей, к счастью, они не пострадали. Начальник отдела по пропаганде Саратовской областной ГИБДД Виталий Мамченко уточнил изданию, что три пассажира автобуса госпитализированы, остальным оказана помощь на месте. Кроме того, водитель автобуса был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести с переломом ноги.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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