12:14 30 июля 2017 0

В момент аварии в автобусе находились дети Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ДТП с автобусом под Саратовом пострадали 11 пассажиров, погиб водитель легковушки, столкнувшийся с автобусом.

Как сообщили в региональном центре медицины катастроф, все пострадавшие — пассажиры автобуса, пишет RT. Всего в автобусе находились 36 человек.

Авария с участием пассажирского автобуса и автомобиля ВАЗ произошла ранним утром 30 июля на Вольском тракте. По предварительным данным, между транспортными средствами произошло лобовое столкеновение.

Как пишет портал «Новости Саратова», автобус ехал из Тбилиси. В салоне кроме взрослых находились 5 детей, к счастью, они не пострадали. Начальник отдела по пропаганде Саратовской областной ГИБДД Виталий Мамченко уточнил изданию, что три пассажира автобуса госпитализированы, остальным оказана помощь на месте. Кроме того, водитель автобуса был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести с переломом ноги.