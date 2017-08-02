В День ВДВ десантники устроили в магазине драку из-за бутылки водки

Десантники в День ВДВ устроили драку в магазине на Рязанском проспекте Москвы за-за бутылки водки. В ходе этой потасовки больше всего пострадал охранник магазина.
Десантникам удалось отбить у продавцов и охранника две бутылки водки и виски, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Отметим, по всей Москве 2 августа из-за гуляний десантников ограничена продажа алкоголя, напоминает информагентство Nation News. Кроме того, в местах массовых гуляний введен запрет на продажу любых напитков в стеклянных бутылках.
Тем не менее, подвыпившие десантники успевают дебоширить. Так, один из хулиганов во время прямого включения ударил кулаком по лицу журналиста НТВ Никиту Развозжаева. Прокуратура Москвы поручила провести доследственную проверку по факту нападения, передает «Национальная служба новостей». В настоящее время нападавший задержан. По информации МВД, он не имеет никакого отношения к воздушно-десантным войскам.