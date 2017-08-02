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02 августа 2017
Главные новости Москвы
19:18  02 августа 2017 0

В День ВДВ десантники устроили в магазине драку из-за бутылки водки

День десантника. ВДВ. Челябинск., вдв, водка, десантник, пьют, алкоголь
Десантникам очень хотелось выпитьФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Десантники в День ВДВ устроили драку в магазине на Рязанском проспекте Москвы за-за бутылки водки. В ходе этой потасовки больше всего пострадал охранник магазина.

Десантникам удалось отбить у продавцов и охранника две бутылки водки и виски, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отметим, по всей Москве 2 августа из-за гуляний десантников ограничена продажа алкоголя, напоминает информагентство Nation News. Кроме того, в местах массовых гуляний введен запрет на продажу любых напитков в стеклянных бутылках.

Тем не менее, подвыпившие десантники успевают дебоширить. Так, один из хулиганов во время прямого включения ударил кулаком по лицу журналиста НТВ Никиту Развозжаева. Прокуратура Москвы поручила провести доследственную проверку по факту нападения, передает «Национальная служба новостей». В настоящее время нападавший задержан. По информации МВД, он не имеет никакого отношения к воздушно-десантным войскам.

Нина Калинина
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