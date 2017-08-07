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07 августа 2017
18:45  07 августа 2017 0

Герман Греф сделал громкое заявление на встрече с Путиным. Отвечать придется уже через полгода

Греф планирует внедрить технологию к 2018 годуФото: сайт президента России

К 2018 году Сбербанк станет одим из лидеров среди мировых цифровых компаний. Такое заявление сделал глава кредитной организации Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным сегодня, 7 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

Греф заявил, что два с половиной года назад в банке начали создавать IT-систему, которая обеспечит высококачественную работу структуры в различных сферах и позволит выводить на рынок новые продукты в течение нескольких недель. Также глава крупнейшего российского банка подчеркнул, что сейчас на мировом рынке лишь две организации внедряют эту технологию: Сбербанк и испанский банк BBVA.

«Если будет все удачно и в 2018 году мы закончим создание платформы, думаю, что мы будем одной из самых конкурентных компаний на мировом рынке цифровых компаний», — пообещал Греф.

Как напоминает «Федеральное агентство новостей», ранее Греф предупреждал, что в криптовалюты можно «играть» только любителям казино, и называл данные технологии незрелыми.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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