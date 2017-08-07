К 2018 году Сбербанк станет одим из лидеров среди мировых цифровых компаний. Такое заявление сделал глава кредитной организации Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным сегодня, 7 августа, сообщает пресс-служба Кремля.
Греф заявил, что два с половиной года назад в банке начали создавать IT-систему, которая обеспечит высококачественную работу структуры в различных сферах и позволит выводить на рынок новые продукты в течение нескольких недель. Также глава крупнейшего российского банка подчеркнул, что сейчас на мировом рынке лишь две организации внедряют эту технологию: Сбербанк и испанский банк BBVA.
«Если будет все удачно и в 2018 году мы закончим создание платформы, думаю, что мы будем одной из самых конкурентных компаний на мировом рынке цифровых компаний», — пообещал Греф.
Как напоминает «Федеральное агентство новостей», ранее Греф предупреждал, что в криптовалюты можно «играть» только любителям казино, и называл данные технологии незрелыми.