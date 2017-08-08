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08 августа 2017
07 августа 2017
07:19  08 августа 2017 0

Друг семьи назвал возможный «катализатор» развода Абрамовича с Жуковой

Абрамович Роман, студенты на лекции, украинские солдаты, пограничники, абрамович роман, abramovich roman
Бизнесмен останется другом и партнером ЖуковойФото: depositphotos.com © URA.RU

Друг семьи бизнесмена Романа Абрамовича, адвокат Александр Кабанов, назвал вероятный «катализатор» развода олигарха с супругой Дарьей Жуковой.

По словам Кабанова, возможной причиной расставания супружеской пары могли стать кризис и ситуация с бизнесом, так как для мужчины важна материальная сторона. Это могло повлиять на личные отношения пары, пишет «Федеральное агентство новостей».

Мнение о том, что причиной расставания Абрамовича и Жукова стали власть и деньги, высказала и блогер Лена Миро — но немного в другой форме. «Мужик, владеющий миллиардами, сам себя считает альфа-самцом. Альфа — этот тот, чья самка обязана знать свое место, а не вертеть хвостом», — приводит слова Миро издание «Дни.ру».

Пользователи соцсетей и вовсе предполагают, что развод пары мог быть фиктивным. «Это все из-за санкций. Деньги хавает, а отступные бывшей. Чтобы потом все вернуть. Развод — фиктивный», — отмечают в социальных сетях.

Ранее «URA.RU» писало, что Роман Абрамович и Дарья Жукова решили после развода остаться близкими друзьями, родителями двух детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе. Пара намерена вместе воспитывать общих детей — четырехлетнюю Лею и семилетнего Аарона.

Также в ряде СМИ появилась информация о том, что бизнесмен мог влюбиться в балерину Диану Вишневу, а Жукова — в журналиста Дерека Бласберга.

Лев Истомин
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