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17 октября 2017
12:30  17 октября 2017 0

В России составили рейтинг самых ненадежных иномарок

Выборы Попова. Сургут, иномарки
Не все машины годятся для российских дорогФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Эксперты составили список самых ненадежных иномарок, которые не советуют покупать для езды по российским дорогам. Специалисты обратили внимание на модели, выпущенные за последние три года.

На десятой строчке списка интернет-портала «АвтоВзгляд» оказался Volvo V70 — среди этой модели попадется 10% бракованных машин. Чаще всего неполадки фиксируются в автоматической коробке передач после 100 тысяч километров пробега. Постепенно приходит в негодность гидроблок, замена которого стоит недешево.

Далее следует Peugeot 5008 также с 10% уровнем обнаружения технических дефектов. Специалисты акцентировали внимание на слабой геометрической проходимости данной модели. Уверенно Peugeot 5008 ведет себя только на твердом дорожном покрытии. Также у машины замечена некачественная сборка дверей, постоянное заедание замков и стеклоподъемников. Зимой двери регулярно примерзают. Раньше, чем у конкурентов, окисляется большинство открытых монтажных контактов.

На восьмом месте обосновался Hyundai i30 с техническими дефектами — 10,1% со слабой шумоизоляцией и низким клиренсом. У подержанных моделей приходится часто менять тормозные шланги, стойки и втулки стабилизатора, а также ремонтировать электроусилитель руля.

Седьмую строчку заняла Skoda Oktavia с 10,2% дефектов. Модель требует частой замены шрусов, ступичных подшипников, ремня ГРМ, концевика пятой двери и задних амортизаторов.

Далее следует Renault Kangoo с 10,3% отказов из-за плохой шумоизоляции, низкого качества материалов отделки салона, а также частыми сбоями в работе системы обогрева стекол, генератора, передней подвески и втулки.

Peugeot 308 расположился в середине рейтинга с показателем — 10,9% отказов. Эксперты утверждают, что эта модель напичкана ненужной электроникой, которая часто выходит из строя и требует дорогостоящей замены.

На четвертом месте рейтинга — Renault Logan с 12% дефектов. Машина периодически требует замены шестерни привода масляного насоса из-за утечки масла через передний сальник, а также ремонта рулевых наконечников, которые постоянно скрипят в морозы.

«Бронзу» списка получил Renault Duster, у которого также 12% отказов. Внедорожник попал в рейтинг ненадежности из-за регулярных неполадок с двигателем. Многие владельцы жалуются на «плавающие» обороты двигателя, ненадежные катушки зажигания и датчик положения коленвала. Также у этой модели фиксируется регулярное засорение топливной системы.

На втором месте авторейтинга — Citroen C5 с 13% брака. Владельцы отмечают дорогой ремонт или замену гидропневматики, частные неполадки в системе управления двигателем, а также проблемы с электрооборудованием.

Лидером списка стал Chevrolet Spark, у которого фиксируется 14% отказа. На скорости боолее 80 км в час поведение этой марки становится нестабильным и ее «кидает» на трассе.

Ранее «URA.RU» представило рейтинг иномарок, которые больше всего разочаровали своих владельцев.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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