РБК: Совет судей принял отставку Момотова

Совет судей России принял отставку своего председателя Виктора Момотова. Решение было принято на фоне конфискации связанных с ним активов на сумму около девяти млрд рублей по иску Генпрокуратуры. Об этом сообщили источники, знакомые с результатами заседания.
«Совет судей России на заседании отправил в отставку своего председателя Виктора Момотова. Решение принято в его отсутствие на основании письменного заявления», — пишет РБК со ссылкой на два источника, знакомых с итогами заседания.
Момотов возглавлял Совет с 2016 года и был переизбран в 2022, он подал заявление о досрочном прекращении полномочий 8 октября, после чего его имя исчезло с официального сайта организации. 14 октября Останкинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии 95 объектов недвижимости, включая сеть бизнес-отелей Marton в нескольких регионах, с обвинениями в использовании судейского статуса для прикрытия деятельности, связанной с проституцией и криминалитетом.
Момотов отверг все претензии в суде. Он заявил, что не нарушал закон и не имел отношения к предпринимательству или покровительству.
Ранее Генпрокуратура подала иск о конфискации имущества Виктора Момотова. После этого Момотов подал заявление об отставке, а Высшая квалификационная коллегия судей прекратила его полномочия.
