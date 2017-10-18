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18 октября 2017
11:58  18 октября 2017 1

ММК займется 3D-печатью в собственном центре в «Сколково»

Вручение наград ветеранам ВОВ. ДТиМ. ДК им. Орджоникидзе. Магнитогорск, логотип, ммк, дк имени орджоникидзе
Комбинат займется развитием технологийФото: Илья Московец © URA.RU

Магнитогорский металлургический комбинат и фонд «Сколково» приняли решение об открытии в технопарке собственного исследовательского центра ММК. Соглашение подписали гендиректор ПАО «ММК» Павел Шиляев и президент фонда Виктор Вексельберг.

В течение трех ближайших лет ММК инвестирует в центр 30 млн рублей. Эти деньги пойдут на реализацию нескольких инновационных проектов с годовым экономическим эффектом более 100 млн рублей.

На новой площадке будут разрабатывать проект создания центра оперативной 3D-печати сложных деталей и узлов технологического оборудования, решать производственные задачи с помощью обработки большого объема данных, оптимизировать рыночные решения в области нейросетевых технологий для контроля качества и отслеживания материальных потоков на ММК.

Также в центре будут разрабатывать технические решения в области «интернета вещей» для обслуживания и ремонта производственных мощностей ПАО «ММК», искать и внедрять в производство инновационные решения в области новых материалов, технологий, приборостроения, энергосбережения, экологии и техники безопасности.

«Внедрение передовых разработок в области IT и искусственного интеллекта позволяет нашей компании успешно конкурировать на любом рынке за счет снижения себестоимости, улучшения качества продукции и предоставления клиентам лучшего сервиса», — отметил Павел Шиляев.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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