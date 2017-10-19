18:28 19 октября 2017 0

Суд признал женщину виновной Фото: depositphotos.com © URA.RU

Мировой суд оштрафовал самарскую ЛГБТ-активистку Евдокию Романову на 50 000 рублей за пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних.

Девушка в своем Facebook делала репосты статей The Guardian и BuzzFeed на тему ЛГБТ-движения.

В конце длившегося пять часов заседания суда Романова была признана виновной в пропаганде гомосексуализма. Сама Романова собирается подать жалобу на решение суда. Также активистка не исключила, что назначенный штраф может быть связан с ее правозащитной деятельностью.

Как ранее сообщало «URA.RU», в России предложили ввести уголовное наказание за гей-пропаганду. Такая инициатива была озвучена на заседании рабочей группы, занимающейся подготовкой законопроекта по ужесточению ответственности за сексуальное насилие над несовершеннолетними российским гражданами. Работу этой группу курирует вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая.