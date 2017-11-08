В РПЦ сказали, когда тело Ленина вынесут из мавзолея

08:15 08 ноября 2017 0

В РПЦ считают, что вопрос с захоронением Ленина решится сам собой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

РПЦ выступает за захоронение тела Владимира Ленина, однако этот вопрос должен решиться сам собой, пояснил председатель Синодального отдела Московского патриархата РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Церковь никогда не будет поддерживать какие-то шаги, которые приведут к увеличению волнений, раздрая», — пояснил он в интервью телеканалу «Звезда», передает «Газета.Ru». По его словам, в РПЦ считают, что вопрос решится сам собой, «когда не будет вызывать уже таких взрывов в обществе».

Отметим, споры о выносе тела Ленина из мавзолея начали разгораться в канун 100-летия Революции. Конфликт произошел в том числе между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, сообщает «Федеральное агентство новостей». Коммунист назвал «пустой болтовней» любые требования о захоронении останков, на что Кадыров потребовал извинений.