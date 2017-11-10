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10 ноября 2017
18:01  10 ноября 2017 0

СМИ рассказали, какую зарплату получает президент Украины

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Зарплата Порошенко перечисляется на благотворительные целиФото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко получил заработную плату за октябрь 2017 года размером 28 тысяч гривен, что составляет примерно 60 тысяч рублей. Об этом сообщается в администрации президента Украины.

Также в администрации подчеркнули, что зарплата президента перечисляется на благотворительные цели. Налог на доходы физических лиц и военный сбор из начисленных Порошенко денег составил 5460 гривен — чуть больше 12 тысяч рублей, уточняет «Газета.ru».

При этом ранее «URA.RU» сообщало, что в 2016 году глава Украины заработал более 12 млн гривен (около 27 млн рублей). А согласно документу, опубликованному в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, всего в декларации Петра Порошенко указано доходов и имущества на сумму более 127 миллионов гривен (283 млн рублей).

Ксения Томашова
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