СМИ рассказали, какую зарплату получает президент Украины

18:01 10 ноября 2017 0

Зарплата Порошенко перечисляется на благотворительные цели Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко получил заработную плату за октябрь 2017 года размером 28 тысяч гривен, что составляет примерно 60 тысяч рублей. Об этом сообщается в администрации президента Украины.

Также в администрации подчеркнули, что зарплата президента перечисляется на благотворительные цели. Налог на доходы физических лиц и военный сбор из начисленных Порошенко денег составил 5460 гривен — чуть больше 12 тысяч рублей, уточняет «Газета.ru».

При этом ранее «URA.RU» сообщало, что в 2016 году глава Украины заработал более 12 млн гривен (около 27 млн рублей). А согласно документу, опубликованному в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, всего в декларации Петра Порошенко указано доходов и имущества на сумму более 127 миллионов гривен (283 млн рублей).