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10 ноября 2017
12:40  10 ноября 2017 0

Белый дом отказался от встречи Путина и Трампа

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, Дональд Трамп
Информация о возможной встрече Путина и Трампа обсуждается уже несколько днейФото: Официальный сайт президента РФ

Официальная встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита АТЭС не состоится. Об этом журналистам рассказал секретарь американского Белого дома Сара Сандерс.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков при этом заявил, что вариант диалога Путина и Трампа в рамках форума все еще обсуждается, пишет kp.ru. Для этого необходимо определиться с временем, местом и форматов переговоров.

Владимир Путин прибыл во Вьетнам 10 ноября. Здесь у него запланированы встречи и переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, председателем КНР Си Цзинпином, президентом Филиппин Родриго Дутерте. Ранее глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что на форуме Путин готов провести беседу и с лидером США Дональдом Трампом.

Виктор Дорофеев
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