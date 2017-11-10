Белый дом отказался от встречи Путина и Трампа

Официальная встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита АТЭС не состоится. Об этом журналистам рассказал секретарь американского Белого дома Сара Сандерс.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков при этом заявил, что вариант диалога Путина и Трампа в рамках форума все еще обсуждается, пишет kp.ru. Для этого необходимо определиться с временем, местом и форматов переговоров.
Владимир Путин прибыл во Вьетнам 10 ноября. Здесь у него запланированы встречи и переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, председателем КНР Си Цзинпином, президентом Филиппин Родриго Дутерте. Ранее глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что на форуме Путин готов провести беседу и с лидером США Дональдом Трампом.