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14 ноября 2017
Главные новости Москвы
22:28  14 ноября 2017 0

ЕС: Украина проиграла от сотрудничества со странами Европы с разгромным счетом

Клипарт. Греция. Крит., флаг евросоюза
Евросоюз имеет большой опыт работы со странами бывшего СССРФото: Александр Елизаров © URA.RU

Киев получил от экспорта в страны ЕС в девять раз меньше выгоды, чем Евросоюз от поставок на Украину. Такие выводы содержатся в докладе ЕС «Об осуществлении соглашений о свободной торговле». Соответствующее соглашение между Украиной и ЕС действует с 1 января 2016 года.

Причиной такого соотношения в торговле называется состояние украинской экономики, которая только восстанавливается. Соотношение в обмене товарами между ЕС и Киевом в 2016 году оценивается экспертами на уровне 17,1% к 1,9% соответственно, пишет «Федеральное агентство новостей».

В соглашении о торговле указывается, что договор будет способствовать модернизации украинской экономики и созданию дополнительных возможностей для проведения реформ. Президент страны Петр Порошенко неоднократно говорил о преимуществах для Украины торгового соглашения с ЕС.

Пока эти планы остались несбыточными. Работоспособное население Украины пытается массово выехать на заработки в Европу, но это осложнено дополнительными условиями безвизового режима с ЕС. Украинские же товары не пользуются спросом в странах Евросоюза.

Лев Истомин
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