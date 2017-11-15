Средняя зарплата москвичей достигла астрономических значений

08:22 15 ноября 2017 4

Среднемесячная зарплата в столице составила 91 815 рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мосгорстат заявил о росте заработных плат жителей столицы за период с января по август 2017 года на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. По данным Федеральной службы статистики, среднемесячная зарплата в Москве составила 91 815 рублей.

Статистика учла жалования сотрудников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства, сообщил телеканал 360. В ведомстве также рассказали об изменениях в доходах москвичей: они уменьшились на 1,8%. Реальные доходы в Москве и вовсе упали на целых 3,7% в сравнении с прошлым годом.

По данным Росстата, за девять месяцев 2017 года реальные зарплаты всех россиян, напротив, увеличились и вышли на устойчивую траекторию роста. По данным ведомства, рост увеличился на 2,5%.