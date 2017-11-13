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13 ноября 2017
12 ноября 2017
07:14  13 ноября 2017 0

Росстат заявил о росте реальных доходов россиян

Открытая лицензия от 22.07.2016, купюры, деньги
Уровень потребления в России в 2017 году восстанавливается до показателей трехлетней давностиФото: Pixabay.com

За девять месяцев 2017 года инфляция в России замедлилась, а реальные зарплаты, напротив, увеличились. Таким образом, по данным Росстата, реальные доходы вышли на устойчивую траекторию роста, чего не наблюдалось в последние годы.

По прогнозам Банка России, за оставшиеся два месяца ситуация продолжит улучшаться благодаря майским указам президента, сообщают «Известия».

По данным Росстата, в 2017 году рост реальной заработной платы составил 2,5%. За тот же период 2016 года он составил всего 0,4%. Кроме того, в этом году инфляция замедлилась более, чем в двое — с 4,1% до 1,7%. Поскольку реальная заработная плата исчисляется из номинальной с поправкой на инфляцию, то этим и объясняется ее рост.

Кроме того, в Центробанке считают, что ускорение роста реальных заработных плат произошло за счет замедления темпа роста цен на товары и услуги.

Эксперты считают, что в следующем году статистику роста номинальных зарплат поправит бюджетный сектор — это прежде всего связано с исполнением указов президента и повышением денежного довольствия военным.

Согласно уточненному прогнозу Минэкономразвития РФ, реальная заработная плата в 2017 году вырастет на 3,2%, но в целом рост может достигнуть и 3,5%, фактически восстановив покупательную способность на уровне трехлетней давности, пишет издание.

Евгений Александров
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