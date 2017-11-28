20:00 28 ноября 2017 0

Чаплин припомнил старому знакомому его предыдущие утверждения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Протоиерей Всеволод Чаплин ответил дьяку Андрей Кураеву, заявившему, что в неудачном запуске российского спутника «Метеор-М» виноват служитель РПЦ, недостаточно качественно освятивший космический аппарат.

«Я ракеты не освящал, но освятил много машин. Насколько знаю, ни одна из них не разбилась, но если разобьется, я не буду по этому поводу сильно сокрушаться. Мы не должны магически относиться к обряду, а тем более к таинству. Отец Андрей сам таким магизмом совершенно не страдает», — заявил Чаплин в беседе с Nation News.

Протоиерей обвинил Кураева в использовании двойных стандартов и припомнил его предыдущие утверждения. Чаплин отметил, что раньше протодиакон также призывал верующих не воспринимать обряд освящения как страховку от любых несчастий. «Это все равно, как когда приносят покрестить ребенка и говорят, что нужно, чтобы он не болел и не писался. Это квазихристианское язычество. Насколько я знаю отца Андрея, он сам всегда против такого выступал», — добавил Чаплин.

Ранее «URA.RU» писало о неудачном запуске российского метеорологического спутника «Метеор-М». По предварительным данным, причиной поломки спутника стала неисправность разгонного блока «Фрегат». По мнению протодиакона Андрея Кураева, в случившемся виноват священник Русской православной церкви, плохо освятивший спутник. «Очень странно, что церковь вроде предоставляет услуги, но никогда не отвечает за качество этих услуг», — заявил он.