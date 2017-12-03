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03 декабря 2017
Главные новости Москвы
18:32  03 декабря 2017 0

Украина рассмешила американских солдат новой военной техникой. «Гроб на колесиках». ВИДЕО

На учениях украинские военные передвигались в вагонеткеФото: скрин видео YouTube

В Сети высмеяли боевую технику, которую показали нацгвардейцам США в ходе совместных военных тренировок. Пользователи, в частности, шутили над тренажером для расчетов переносных зенитно-ракетных комплексов, похожим на перекрашенную вагонетку.

Генерал-майор, американец Дэвид Болдвин лично сел за рычаги Т-64 и сделал круг учебным маршрутом, а также поразил мишень из ЗУ-23, поясняют авторы видео. Пользователей военное ноу-хау позабавило.

«На сем пепелаце точно победите», «На таком бронепоезде москалей победите, потому что они со смеху попадают», «Гробы на колесиках, я от смеха аж икать начал, это ад», — пишут комментаторы под видео.

В Черном море 2 декабря Военно-морские силы Украины совместно с эсминцем ВМС США «Джеймс Уильямс» провели тренировку. Целью они назвали отработку взаимодействия с кораблями стран-партнеров по стандартам НАТО. Член Совета Федерации ФС РФ Франц Клинцевич назвал эти учения провокацией.

Нина Калинина
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