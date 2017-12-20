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20 декабря 2017
17:15  20 декабря 2017 0

Детский омбудсмен Кузнецова назвала Пермь «второй родиной»

Заседание Межведомственной рабочей группы при Уполномоченном при Президенте России по правам ребенка. Москва, кузнецова анна
Анна Кузнецова рада побывать в ПермиФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Прикамье приехала федеральный детский омбудсмен Анна Кузнецова. Гостья рассказала о причинах своего особого отношения к Перми.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова прибыла в Пермский край с двухдневным визитом. Омбудсмен посетит Центр помощи детям в Кунгуре, вручит награды победителям фестиваля «Гордость Кунгурской земли» и встретится с многодетной семьей Окуловых. В планах также — личный прием граждан, встреча с губернатором Максимом Решетниковым, участие в церемонии награждения почетным знаком «За достойное воспитание» и проведение круглого стола, посвященного программе «Десятилетие детства» в России.

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В Пермь приедет уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова

А на своей странице в Facebook Анна Кузнецова, уроженка Пензы, рассказала об особом отношении к столице Прикамья. «Здравствуй, Пермь! Практически моя „вторая родина“! Почему? Потому что Пензу часто путали с Пермью, когда говорили о моей родине. „Анна Кузнецова из Перми“ — нередко звучало в мой адрес», — написала омбудсмен.

В этом году Анна Кузнецова уже приняла участие в судьбе Пермского края. В ноябре она уже встречалась с Максимом Решетниковым и согласовала назначение Светланы Денисовой на должность регионального детского омбудсмена.

Стефан Савелли
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