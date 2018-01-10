18:55 10 января 2018 0

Студия Артемия Лебедева создала логотип для транспортной компании — это просто синий ромб Фото: commons.wikimedia.org

Студия Артемия Лебедева создала логотип для транспортной компании «Эксклюзивная логистика» — он представляет собой обычный синий ромб на белом фоне. По словам разработчиков, эта простая геометрическая фигура «указывает на крупногабаритность перевозимых товаров».

На сайте студии также рассказывается о процессе создания логотипа. Прежде чем выбрать именно синий ромб, Лебедев отмел несколько предыдущих вариантов — с изображением муравья и Атланта. Такой фирменный стиль, судя по всему, обошелся логистической компании в 100 тысяч рублей, так как был сделан в рамках проекта «Экспресс-дизайн». По информации на сайте студии, в нем могут участвовать стартапы, у которых пока нет средств для более дорогостоящего дизайна.

1/3 Фото: официальный сайт Студии Артемия Лебедева

«Это просто и сердито. Мы что-то подобное и хотели получить», — цитирует телеканал 360 владельца «Эксклюзивной логистики». Раскрывать точную стоимость разработки логотипа он отказался.

Ранее «URA.RU» также писало о логотипе, который Артемий Лебедев создал для Тюменского государственного университета. Тогда он стал поводом для множества шуток и мемов в соцсетях.