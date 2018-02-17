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17 февраля 2018
Главные новости Москвы
09:29  17 февраля 2018 0

Российский космонавт показал снимок «катастрофически высохшего» Аральского моря

Открытая лицензия 15.07.2015. Наука., космос, спутник, наука
Шкаплеров запечатлел обмелевшее Аральское мореФото: Pixabay

Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал на своей странице в Instagram фотографию Аральского моря сделанную с земной орбиты. Он назвал его катастрофически высохшим озером, которое ранее было четвертым в мире по величине.

«Аральское море — бывшее бессточное соленое озеро, расположенное на границе Казахстана и Узбекистана. До 1960-х годов оно считалось четвертым по величине озером в мире, однако сегодня уровень моря катастрофически низок… И я не ошибся, назвав Аральское море озером. К морю его по традиции относят из-за больших размеров, как и „соседнее“ Каспийское. Они оба являются остатками древнего океана», — написал в Шкаплеров.

Также космонавт разместил в Сети фотографию озера Балхаш — крупнейшего среди внутриконтинентальных бессточных водоемов Земли, отпишет «Экономика сегодня». В подписи к снимку Шкаплеров отметил, что каждый свой полет в космос старается сделать этот снимок. Эта фотография стала третьей в его коллекции.

Ранее стало известно, что российские космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров установили новый рекорд пребывания в открытом космосе, напоминает «Ридус». Меняя антенны модуля «Звезда» за пределами МКС, они провели в безвоздушном пространстве восемь часов 13 минут.

Иван Шестак
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